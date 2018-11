Amigos fazem campanha para traslado de brasileira morta nos EUA

O corpo de Mara Lencione será enviado de volta ao Brasil para funeral e sepultamento

Na segunda-feira (19), foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/mara-lencjone que visa angariar fundos para o funeral e traslado ao Brasil do corpo de Mara Lencione, moradora em Massachusetts. O objetivo da campanha, criada pela internauta Sumayta Laurah Vessi, de Malden (MA), é arrecadar US$ 12 mil e até à tarde de quinta-feira (29) haviam sido arrecadados US$ 9.935.

“Caros amigos, nossa tão querida amiga Mara nos deixou muito mais cedo do que jamais estaríamos preparados para aceitar. Nenhum de nós, na verdade, jamais está preparado para enfrentar a mais difícil de todas as despedidas. E desse jeito, assim como o vento de outono sem aviso faz voar a última folha das árvores, nosso Pai Maior recolheu ao seu mundo de luz essa pessoa tão amada, tão cheia de bondade, de sorrisos alegres e de uma alma cheia de vontade de ajudar sempre. Por isso, neste momento tão difícil, viemos pedir a todos vocês que nos ajudem a levantar fundos para arcar com as despesas de funeral e traslado do corpo para o Brasil. São momentos já suficientemente difíceis de enfrentar emocionalmente e a família agora está também tendo que enfrentar a barreira financeira para prover o mínimo que a querida Mara merece que é o serviço de funeral para que todos os amigos possam dizer seu último adeus, e também o traslado do corpo para que a família tenha a paz de saber que ela descansará em sua terra natal perto dos familiares dando a eles também a oportunidade de dizer seu último adeus.

Contamos muitíssimo com sua solidariedade em tentar ajudar-nos a levantar os recursos necessários. Qualquer contribuição será bem-vinda e tornará possíveis os serviços necessários. Sua contribuição será muito mais que uma ajuda financeira, será sim a chance de a família abraçar pela última vez sua amada filha que como todos nós viemos de tão longe em busca dos nossos sonhos, os quais muitas vezes terminam muito diferentes do que esperamos”, diz a mensagem no GoFundMe.com.

Vários internautas deixaram mensagens de apoio e carinho na página da campanha:

“A Mara era uma mulher gentil que trabalhava na lavanderia do outro lado da rua da minha casa. Eu estou triste ao ouvir sobre o falecimento repentino dela. Fico feliz em ajuda-la a descansar em seu país natal e próximo da família dela. Deus te abençoe Mara. Descanse em paz”, postou Peter Grossi.

“Descanse em paz Mara, que nosso Deus te receba em sua nova morada”, postou Adriano Almeida.

“Eu conheço a Mara há quase 20 anos, ela era uma pessoa muito agradável. Eu não acredito que isso tenha acontecido com ela”, postou Meirejane Santos.

“Sentiremos muito sua falta Mara! Que você descanse nos braços do nosso Senhor Jesus!! Ianã, Lúcio, Vic, Ottavio e Benny”, postou Lana Costa Silva.

“A sua lembrança estará sempre presente. Mara você merece esta última homenagem”, postou Mônica Vaitieka de Medeiros.

“O céu ganhou uma estrela.!!! Que Deus a receba de braços abertos”, postou Eliana Campos.