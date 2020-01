Amigos fazem campanha para traslado de brasileiro em MA

O corpo do valadarense Wellington Tintureira, morador em Massachusetts, será enviado ao Brasil para sepultamento

Na quarta-feira (1), Wellington Tintureira, natural de Governador Valadares (MG), faleceu logo após ter comemorado a passagem do ano em companhia de familiares e amigos. Em decorrência disso, Lorena Araújo, moradora em Rockland (MA), iniciou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/funeral-e-translado-de-wellington-tintureira; cujo objetivo é angariar US$ 7 mil para as despesas de funeral e traslado para sepultamento no Brasil. Até à tarde de segunda-feira (6), foram arrecadados US$ 5.820. A causa do falecimento não foi divulgada.

“Muito obrigada a todos que contribuíram por aqui, pelo Vemno e outros meios de doação. Que Deus abençoe a sua vida e de sua família. (Nós) precisamos da ajuda e solidariedade de todos. No dia 1 de Janeiro de 2020, essa família querida teve uma perda devastadora. O Sr. Wellington Tintureira faleceu inesperadamente após celebrar a virada do ano com sua família e amigos. Ele deixa para trás a esposa com dois filhos, inúmeros amigos e entes queridos; todos tocados por seu jeito tranquilo e centrado.

A família nesse momento de muita dor está precisando de ajuda financeira para as despesas com o funeral, traslado, além de outras. Ele era o sustento maior da família. Com essa dor terrível da perda ficamos um tempo sem conseguir ir à luta. Somente nos resta ajudar para também conseguir pagar as contas que não vão parar de chegar e qualquer quantia é bem vinda. Vamos nos unir nesse momento de dor e ser solidários com essa família.

Quem estende a mão ao próximo percebe que o alcance do poder de suas ações é infinito. Se preferir, você pode contatar-me (781) 985-1456 ou a Val (781) 351-1171 ou mandar pelo Vemno diretamente para família. Vemno: @Isabella-Tintureira”, postou Lorena no GoFundMe.com.

Segundo postagem no Facebook, o velório de Wellington Tintureira ocorreu na tarde de segunda-feira (6), na McDonald Keohane Funeral Home, em Weymouth (MA).