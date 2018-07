Amigos fazem campanha para traslado de brasileiro morto em CT

Hiadlas de Oliveira Júnior faleceu no domingo (22) e o corpo será trasladado ao Brasil para sepultamento

No domingo (22), Hiadlas de Oliveira Júnior, morador em Stratford (CT), faleceu subitamente, deixando a esposa e um filho, Nicholas. Em virtude disso, a internauta Paulina Romaniuk lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/yxqnw7-unexpected-tragedy, cujo objetivo é arrecadar US$ 20 mil que serão usados para o traslado do corpo de Oliveira para velório e sepultamento no Brasil. Até à tarde de terça-feira (24), haviam sido angariados US$ 2.985. Ainda na campanha online, não foi divulgado o motivo do falecimento ou se haverá velório nos EUA.

“É com pesar no coração e grande tristeza que anunciamos o falecimento trágico de Hiadlas de Oliveira Júnior, em 22 de julho de 2018. Júnior era um filho carinhoso, pai e amigos de todos. Ele fará falta entre todos aqueles que o conheceram, mas, o principal, pelo seu adorado filho, Nicholas. Nós estamos tentando levantar dinheiro para arcar com as despesas de enviar Júnior à família dele no Brasil e um memorial aqui nos Estados Unidos onde Nicholas poderá visitar, falar e rezar para o amado pai dele.

Qualquer doação será profundamente apreciada. Caso você não tenha condições de doar, por favor, ore por Júnior e a família dele durante esse período difícil. Deus abençoe todos. Obrigado”, postou Paulina no GoFundMe.com.

Ainda no website, vários amigos postaram mensagens de carinho e pesar:

“Tragédia inacreditável; pensamentos e orações para você e sua família”, postou Paulina Sylwek Stodulski.

“R.I.P. (Descanse em paz) Júnior”, postou Anna Piotr Anchim.

“R.I.P. (Descanse em paz) anjo”, postou Iwona Schindlauer.