Amigos fazem campanha para traslado de brasileiro morto em NH

Agentes da polícia de Manchester encontraram Josenilson Gomes já sem vida em seu apartamento

Tranquilo, carismático e trabalhador, assim era conhecido o cearense morador da cidade de Manchester (NH), Josenilson Gomes, de 39 anos. Sem comunicar-se com ninguém e nem mesmo comparecer ao trabalho durante 5 dias, colegas estranharam a ausência e falta de comunicação e a polícia de Manchester foi acionada para averiguar a residência onde Gomes morava sozinho. Ao entrar no local no sábado (19), Josenilson foi encontrado já sem vida pelos policiais. Informações sobre a causa da morte, bem como a data em que ela ocorreu ainda não foram divulgadas.

Oriundo de uma família humilde de Fortaleza (CE), a notícia do falecimento de Gomes pegou todos de surpresa, não só em Manchester, mas também no Brasil. Bom filho e um bom pai, Gomes deixa um filho de 8 anos de idade. O incidente foi postado no Blog: https://padref.com/uncategorized/brasileiro-morre-em-nh-colegas-fazem-campanha-para-que-a-familia-possa-dar-o-ultimo-adeus-no-brasil/, assim como os dados para que sejam feitas as doações para o traslado do corpo de Josenilson ao Brasil para velório e sepultamento.

Familiares e amigos não tem condições financeiras para enviar o corpo para o Brasil para uma última despedida, por isso colegas iniciaram uma campanha com o objetivo de ajudar arrecadar a quantia de US$ 9 mil. As doações podem ser feitas através de depósitos ou transferências bancárias para as seguintes contas no Brasil:

. Caixa Econômica Federal:

Nome: Joselia de Paula Gomes

Agência: 1563

Conta: 00003253-7

Operação: 013

CPF: 872.292.853-72

. Banco do Brasil:

Nome: Josineuton Pimentel De Queiroz

Agencia: 2906-8

Conta Corrente: 26754-6

CPF: 491.303.073-68