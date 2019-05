Amigos fazem campanha para traslado do corpo de brasileiro

Sílvio da Silva, morava em Massachusetts, era natural do município de Conselheiro Pena (MG) e faleceu no domingo (19)

Na segunda-feira (20), a cantora Mirian Silva, moradora em Watertown (MA), uma campanha beneficente online cujo objetivo é angariar dinheiro para o traslado do corpo de Silvio da Silva, falecido no domingo (19). Ele era natural do município de Conselheiro Pena, no interior de Minas Gerais, e deixou a mãe, Zilda Jorge de Paula, além de outros familiares.

O objetivo da campanha: encurtador.com.br/ekqDH, iniciada no website GoFundMe.com, é angariar US$ 8 mil que serão utilizados para arcar com a despesa do traslado, velório e sepultamento de Silvio em sua cidade natal. Até a tarde de sexta-feira (24), foram arrecadados US$ 7.185. A causa do falecimento não foi divulgada.

“Silvio da Silva, brasileiro de Conselheiro Pena, MG. Filho de Dona Zilda Jorge de Paula, faleceu no domingo 19/05/2019. O Silvio, como todo imigrante, veio com o sonho de conquistar e ajudar a família no Brasil. Infelizmente, ele descansou. Pedimos a ajuda de quem puder para aliviar uma dor de uma Mãe. Queremos ajudar a mãe de Silvio a enviá-lo de volta ao Brasil para um enterro apropriado”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Vários amigos postaram mensagens de carinho e pesar na página da campanha no GoFundMe.com:

“Não consigo agradecer um por um.. Mas estendo meu agradecimento a todos que estão ajudando.. Muito obrigada mesmo.. Vocês não tem noção do quanto estão nos ajudando.. Que Deus abençoe a cada um.. Minha família agradece de coração”, postou Tafnes.

“Obrigada à todos vocês que estão ajudando a nossa família. Deus abençoe e recompense à todos”, postou Lidy.

“Uma perda muito grande para todos! Sempre vou lembrar de você com sua alegria! Descanse em paz”, postou Delma Prado.

“Não conheci você, mas espero ter ajudado de alguma forma. Deus abençoe você onde estiver e cuide de sua família no Brasil”, postou o internauta ‘e nois negão’.

“Nego gente boa, conheci no Border, saímos pra tomar uma muitas vezes, mas a vida é assim; uns vão e segue o jogo”, postou Nadir Coelho.

“Ajudar o nosso amigo, muito triste tudo isso, mas nós temos que ajudar”, postou Edmar.

“Era meu amigo, era meu conterrâneo e era muito querido”, postou Ana Maria Sullivan.

“Meu amigo Silvinho, descanse em paz. Amigo da rua de baixo”, postou Abjunior.