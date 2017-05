Amigos fazem campanha para Youtuber preso pela imigração na Flórida

Reginaldo dos Santos Júnior está detido no Broward Transitional Center, em Pompano Beach (FL)

Na quarta-feira (26), amigos do Youtuber Reginaldo dos Santos Júnior lançaram no website GoFundMe.com uma campanha que visa angariar a quantia de US$ 20 mil. A verba arrecadada será utilizada para pagar as despesas do internauta, que foi preso por agentes do Departamento de Imigração (ICE). Até a tarde de terça-feira (2), haviam sido doados US$ 1.028 na página: https://www.gofundme.com/3pb7zz4, iniciada por Alexandre Nardi, morador em Orlando (FL).

. Entenda o caso:

A prisão de Reginaldo dos Santos Júnior, de 31 anos, natural de Governador Valadares (MG), morador em Pompano Beach (FL) e criador de um canal no YouTube, chocou e pegou de surpresa seus milhares de seguidores na internet. Na tarde de segunda-feira (3), a equipe de reportagem do BV consultou o website do Departamento de Imigração (ICE) e confirmou que “Juninho Santos”, como é popularmente conhecido, está detido no Broward Transitional Center, na 3900 N. Powerline Rd., também em Pompano Beach. O portal não oferece informações mais detalhadas sobre o caso do brasileiro.

“Membros da família e representantes legais podem obter informações adicionais sobre o caso desse indivíduo contatando o escritório do Operações de Remoção e Cumprimento das Leis (ERO), em Krome Miami (FL)”, informa a mensagem foi postada abaixo do nome do brasileiro no website do ICE.

Segundo o jornal Brazilian Times, Júnior teria entrado clandestinamente nos Estados Unidos através da fronteira com o México há mais de 10 anos. Ele teria sido preso semana passada por não ter comparecido à uma audiência na Corte relacionada à uma multa de trânsito. Já outros rumores relatam que ele teria se envolvido numa briga com outro Youtuber e acabou sendo denunciado à imigração. Mensagens de amigos postadas na página de Juninho no Facebook não citam o motivo real da prisão e muitos deles demonstram surpresa.

Além da acusação de ter entrado clandestinamente nos EUA, Júnior também enfrentaria a acusação de ter falsificado o número do Seguro Social, o que é considerado crime grave no país.