Amigos querem cremar brasileiro morto em NJ

Edison da Conceição foi encontrado morto há vários dias por colegas no interior do quarto em que dormia, em Newark

Comovidos com a morte trágica de Edison da Conceição, natural da Bahia, morador em Newark, encontrado morto em 4 de março, amigos decidiram organizar uma campanha beneficente. A ação tem como objetivo angariar fundos suficientes para cremar o corpo e enviar as cinzas para a família no Brasil e tem o apoio da ONG Mantena Global Care.

Edison foi encontrado morto no interior do quarto em que dormia. Ele tinha entre 40 e 45 anos e foi visto com vida pela última vez na noite de quarta-feira (1),após chegar do trabalho. Ele morava há 2 anos na residência com outros brasileiros e frequentava uma igreja evangélica na vizinhança. Segundo o também brasileiro Jerry Capita, ele deixou o colega de trabalho em Newark no fim do dia e, quando foi busca-lo na manhã seguinte em sua residência, Edison não apareceu. Jerry tentou pegar o amigo em casa na quinta (2) e sexta-feira (3) sem também obter sucesso, até que no sábado (4) a proprietária do imóvel, Rosângela da Silva, que estava em viagem de trabalho na Flórida, autorizou que a porta do quarto em que Conceição dormia fosse arrombada por um dos moradores. Para surpresa, o colega, cujo nome não foi divulgado, encontrou Edison, aparentemente morto há vários dias, deitado na cama.

Mais informações sobre a campanha beneficente podem ser obtidas através do tel.: (201) 362-0499, falar com Roberto.