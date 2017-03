Amigos realizam jantar para prótese de Johnson do Cavaco

Em setembro de 2016, o músico baiano teve parte da perna direita amputada em decorrência de um tumor seguido de infecção hospitalar

Na terça-feira (4), das 7:00 pm às 9:00 pm, amigos de Johnson do Cavaco, nome artístico de Edelton de Matos Sales Bispo, de 37 anos, natural da Bahia, realizarão um jantar beneficente em sua homenagem. Toda a verba arrecadada será destinada à compra de uma prótese para a perna direita do músico, amputada em setembro de 2016, em decorrência de infecção hospitalar. O evento acontecerá no Casa Nova Grill, na 264 Ferry St., no bairro do Ironbound, em Newark, e tem o apoio de José Moreira, proprietário do estabelecimento. O ingresso custa US$ 20 e dará direito a bufê variado, não incluindo bebida alcóolica. Vários músicos locais, amigos de Johnson, se apresentarão ao vivo.

Johnson imigrou para os Estados Unidos em 2000 e se apresentava nas noites de New Jersey e Nova York, entretanto, teve que retornar ao Brasil, devido ao agravamento de um câncer ósseo na perna direita. Após a retirada de parte do fêmur e colocação de uma prótese interna, uma infecção hospitalar complicou o quadro clínico do brasileiro, levando à amputação.

Depois da cirurgia, ele teve que ficar 3 meses de repouso absoluto para a cicatrização e atualmente se dedica às sessões de fisioterapia e fortalecimento muscular, procedimentos necessários antes da instalação da prótese. Uma prótese que o permita retornar às funções normais custa aproximadamente R$ 45 mil (US$ 15 mil), portanto, o objetivo do jantar beneficente é angariar verba suficiente para a compra do aparelho que devolverá a qualidade de vida que Johnson tanto precisa.

. Entenda o caso:

Após lutar e curar-se de um câncer no fêmur da perna direita, Edelton teve parte do membro amputado em decorrência do avanço de uma infecção hospitalar. Durante vários anos, ele, que atualmente mora com a mãe na região metropolitana de Salvador (BA), tocou e animou as rodas de samba e pagode em New Jersey e Nova York, até o surgimento da doença. No tratamento contra o câncer, em 29 de maio de 2006, Johnson teve que retirar parte do fêmur e joelho para a colocação de duas próteses metálicas. Com o passar do tempo, desenvolveu-se fibrose em volta da prótese posta no joelho, consequentemente, comprometendo o movimento e o impedindo de trabalhar. Na ocasião, ele recebeu ajuda da Paróquia da Igreja Saint James, no bairro do Ironbound, através de cestas básicas. Com o agravamento do estado do joelho, em novembro de 2014, Johnson, filho único, decidiu retornar ao Brasil para novo tratamento e ficar próximo da família.

. Tratamento no Brasil:

Em janeiro de 2015, a prótese no joelho do músico foi substituída por uma nova no Brasil através do Sistema Único de Saúde (SUS) e, durante o período de recuperação, ele teve que tomar antibióticos fortes. Entretanto, o tratamento com os remédios foi interrompido, pois os médicos contataram que poderiam comprometer o fígado do paciente. Com a suspensão dos antibióticos, a ferida que surgiu no local da cirurgia aumentou, espalhou-se pelo joelho de Johnson e feridas novas surgiram. A bactéria tomou conta de toda a prótese, comprometendo a vida de Johnson. Após vários exames, os médicos responsáveis decidiram que a única forma de salvá-lo seria a amputação da perna e o uso de prótese para que ele não necessitasse de muletas para se locomover.

. Nova prótese:

Atualmente, Johnson mora com a mãe na Bahia, que é empregada doméstica, e ele não pode trabalhar. O músico relatou que psicologicamente ainda sente a perna amputada (sensação conhecida como “membro fantasma”) e que uma prótese de baixa qualidade no Brasil custa em média R$ 65 mil (US$ 20 mil). Em virtude disso, ele tenta obter uma prótese fabricada no exterior, que são mais leves, duráveis e permitirá que ele leve uma vida praticamente normal, inclusive, podendo retornar à música. A amputação a que Johnson foi submetido envolveu a metade do fêmur para baixo. Ele relatou que trabalha com música desde os 16 anos de idade e, assim que se recuperar, planeja retomar a carreira, gravar o seu próprio trabalho e até dedicar-se a um esporte, como o ciclismo, o que ele não faz há mais de uma década.

“Eu passei dez anos sentindo muitas dores, sofria muito. A minha perna simplesmente não dobrava. Não conseguia mais trabalhar. Sinceramente, se eu soubesse antes, apesar dos pesares, eu teria amputado a perna há dez anos”, relatou Bispo à equipe de reportagem do BV, na terça-feira (28). “De agora em diante, tenho que ter um estilo de vida saudável”.

. Campanha beneficente:

Além do jantar beneficente no Casa Nova Grill, foi lançado no website FundRazr.com a campanha online: https://fundrazr.com/legforjohnson?fb_ref=share__26Vpb0, cujo objetivo é arrecada US$ 15 mil para a compra da prótese. O restaurante Casa Nova Grill fica localizado na 264 Ferry St., tel.: (973) 817-7272. Os interessados também podem ajudar e acompanhar a recuperação de Johnson do Cavaco através do WhatsApp: (71) 991-76-7147.