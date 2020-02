Amigos se mobilizam para ajudar família de brasileiro detido pelo ICE

Jheimy é casado com Aline e eles possuem dois filhos, Davi, de 6 anos, e Daniel, de 7 meses

Na quinta-feira (13), Jheimy (sobrenome omitido) foi preso por agentes do Departamento de Imigração (ICE), quando chegava a casa, após o trabalho. Ele é casado com Aline e o casal tem 2 filhos, Davi, de 6 anos, e Daniel, de 7 meses. Em decorrência disso, um grupo de amigos mobilizou-se e está usando as redes sociais para conseguir arrecadar dinheiro para ajudar a esposa e as duas crianças. Os organizadores da campanha não informaram em qual cidade o brasileiro foi preso, mas segundo dados publicados nas redes sociais, o estado é New Hampshire.

Conforme as informações divulgadas pela campanha, Jheimy é uma pessoa idônea, de bom caráter, bom pai, excelente esposo, trabalhador e temente a Deus. Além de ajudar a família, o dinheiro também será usado para pagar as despesas com advogado e uma possível fiança para que Jheimy responda ao processo em liberdade e lute para permanecer nos EUA.

. Campanha beneficente:

Foi iniciada no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/jheimy039s-family; cujo objetivo é angariar US$ 12 mil. Até à tarde de sábado (22), havia sido arrecadados US$ 4.586. O dinheiro será utilizado para ajudar a esposa de Jheimy e os dois filhos do casal, assim como contratar um advogado de imigração para que ele possa responder ao processo em liberdade e o pagamento de fiança.

“Aos irmãos, amigos e todos aqueles com o coração aberto para ajudar. Iniciamos esta campanha para ajudar Aline e seus dois filhinhos, Davi (6 anos) e Daniel (7 meses) a atravessarem um trecho difícil em sua história. Seu esposo, Jheimy, foi detido pela imigração na quinta-feira (fev/13) na porta de casa quando chegava do trabalho. Para quem o conhece, sabe de sua boa índole, retidão de caráter, bom pai e esposo, trabalhador e temente a Deus! Infelizmente, para muitos, este é um risco que corremos neste país por estarmos aqui tentando uma vida melhor, sob a bondade e misericórdia de Deus! Quem puder ajudar nesta campanha que é para cobrir custos com advogado, fiança e despesas da família, pois apenas Jheimy estava trabalhando e, além dessas despesas extras, infelizmente, ele ficará dias sem trabalhar. Deus abençoe a todos que possam contribuir financeiramente e em orações!!” Diz a postagem no GoFundMe.com.