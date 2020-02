Ana Carolina faz show no Sony Hall, em Nova York

A artista mineira se apresentará no Sony Hall, em Manhattan (NY)

No domingo (9), às 8:00 pm, a cantora e compositora Ana Carolina se apresentará no Sony Hall, na 235 W. 46th St., em Manhattan (NY). As portas serão abertas para o público a partir das 6:00 pm.

Nascida em Juiz de Fora (MG), a cantora, compositora, arranjadora, violonista e percussionista Ana Carolina começou cantando nos bares de sua cidade e teve seus primeiros espetáculos produzidos pela atriz e cantora Zezé Motta. Oriunda de uma família de classe média baixa, com a mãe cabeleireira, que lutava para realizar os sonhos da filha, e o pai falecido quando Ana era ainda muito nova, ela teve suas primeiras influências musicais dos tios-avós instrumentistas e da avó, cantora de uma Rádio.

Vaca Profana, cantada por Caetano Veloso em 1984, foi uma das primeiras interpretações de Ana Carolina, evidenciando desde cedo sua ligação com a música brasileira. Um show feito no Mistura Fina, no Rio de Janeiro, foi decisivo para a carreira da cantora de cinco anos de estrada. Lá, estava a filha de Vinícius de Moraes, a Luciana de Moraes, que depois do show perguntou à Ana se ela tinha alguma fita “demo”. Ana entregou uma fita com 7 músicas, apenas com voz e violão, e, depois de 15 dias, já estava tudo pronto: assinou contrato com a BMG. Era final de 1998.

Assim, em 1999, Ana lançou seu primeiro álbum, “Ana Carolina”, que teve como destaques a música “Garganta” (feita para ela pelo compositor Totonho Villeroy) estourou em todo o país e o disco chegou à marca de 100 mil cópias vendidas. Um dos destaques desse trabalho está na música “Armazém”, na qual Ana fez o arranjo baseado em seu pandeiro, que aprendeu a tocar ouvindo o disco “Olho de Peixe”, de Lenine e Suzano, e colocou um coro de vozes negras para acompanhá-la na gravação. Foi através desse disco, que a intérprete foi indicada ao Grammy Latino e conheceu seu grande ídolo, Chico Buarque.

Logo após, foi convidada pelo próprio para participar de seu Song Book. A música “Quem de Nós Dois” ficou marcada como o grande hit do seu segundo trabalho e da carreira, até então. Em 2003, Ana Carolina lança seu terceiro CD, “Estampado”. Com esse trabalho a cantora obtém reconhecimento da crítica e aprovação do público brasileiro. As 15 músicas, sendo 13 compostas por ela, contam as várias formas de amar.

“Estampado” é uma mistura de rock, balada, samba e bossa, que trouxe parcerias inéditas, entre elas, Chico César e Seu Jorge, com quem compôs duas músicas em meia hora. O primeiro DVD de Ana Carolina, “Estampado” (um misto de filme-documento e musical), foi lançado em outubro de 2003 e mostra o making of das gravações do CD “Estampado” e o show no Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro.

Além das parcerias da cantora com grandes nomes da música, como João Bosco e Maria Bethânia. Em 2005, Ana Carolina lança “Ana & Jorge ao Vivo”, o álbum que registra um show que a cantora fez em parceria com Seu Jorge em agosto de 2005, em São Paulo. No final de 2006, Ana Carolina lançou seu quarto álbum, o CD duplo “Dois quartos”. O duplo traz duas faces da cantora: de um lado, canções mais voltadas para o pop; de outro, a ousadia, com experiências de novos sons e novas idéias.

Os ingressos para o show de Ana Carolina em Manhattan (NY) podem ser obtidos online através dos sites: tickeri e ticketmaster. Informações: www.brazilinconcert.com