Animação “Tito e os Pássaros” será exibido em Nova York

A obra estreou na América do Norte no Toronto International Film Festival 2018

No sábado, 10 de novembro, às 6:45 pm, no Walter Reade Theater, o desenho animado “Tito e os Pássaros”, dos cineastas brasileiros Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar e André Catoto, participará do festival “My First Film Fest” do Film Society of Lincoln Center, em Manhattan (NY). Trata-se da exibição, durante 1 semana, de obras cinematográficas clássicas e novas que representam as experiências e curiosidades dos jovens.

“Tito e os Pássaros” é um filme socialmente relevante que relata o conto de crianças heroicas lutando contra a cultura do medo que está infestando o mundo deles. Os cineastas Gustavo Steinberg (Final da Linha), Gabriel Bitar (Cidade Cinza) e André Catoto (Vamos Dizer Que Eu Tenho Somente Dezessete) utilizam um jogo de cores impressionante na criação de imagens únicas, misturando influências expressionistas com uma variedade de técnicas de animação (pinturas a óleo, desenhos digitais e animação gráfica). A trilha sonora foi composta por Gustavo Kurlat e Ruben Feffer (indicado ao Academy Award® pela obra “Boy and the World”).

O desenho animado estreou numa competição no início do ano no 2018 ANNECY International Animation Film Festival e conquistou o prêmio “Best Feature” no Anima Mundi 2018. O filme foi estreado na América do Norte no Toronto International Film Festival 2018 e foi exibido no Animation is Film em 21 de outubro, em Los Angeles (CA).

Com a duração de 1 hora e 13 minutos, a obra conta a história de Tito, um menino tímido de 10 anos que mora com a mãe, Repentinamente, uma epidemia rara começa a se espalhar, tornando as pessoas doentes todas as vezes que elas sentem medo. Tito rapidamente descobre que a cura está de alguma forma relacionada a busca do pai dele desaparecido a um pássaro cantante. Ele embarca numa jornada para salvar o mundo em companhia de seus amigos. A busca do menino pelo antídoto tornar-se uma aventura para o pai dele desaparecido e a própria identidade dele. Parte ação e parte drama, a trajetória de Tito torna-se uma aventura cativante e profunda sobre um menino lutando para descobrir o que é certo e aprender sobre como conquistar o próprio medo.

Mais informações e ingressos podem ser obtidos através do website: www.filmlinc.org/films/tito-and-the-birds/