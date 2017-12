Ano novo: Temperatura cairá para abaixo de zero em NJ

Massa de ar frio vinda do Canadá atravessa os EUA e provoca a queda brutal da temperatura

Durante os próximos dias, a temperatura em New Jersey durante o dia oscilará em torno de 20º graus (-6.6º Celsius) e à noite cairá para entre 10º graus (-12.2º Celsius) e 19º graus (-7.2º Celsius). A sensação térmica será mais intensa devido a brisa que passará na maior parte do Estado Jardim, com ventos de -1º grau (-18.3º Celsius) a -5º graus (-20.5º Celsius) na manhã de quinta-feira (28).

A queda de temperatura no final de dezembro é devido à passagem de uma massa de ar ártico vinda do Canadá e que passa por New Jersey. Os meteorologistas preveem que o frio brutal permaneça durante os primeiros dias de janeiro de 2018. Caso isso aconteça, essa será a frente fria mais longa no Estado Jardim nos últimos 3 anos, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

. Cairá neve?

As previsões feitas por computadores não confirmaram ou afastaram a possibilidade da queda de neve neste final de semana. Algumas delas registraram uma tempestade se aproximando de New Jersey no sábado (30) e isso poderá elevar a temperatura acima dos 32º graus (0º Celsius) no mesmo dia. “Dependendo da proximidade do centro da tempestade, nós poderemos ver temperaturas no sul de New Jersey, especialmente no litoral, acima de 0º grau”, disse meteorologista Sarah Johnson, do NWS.

Ela acrescentou que o NWS obterá dados mais concretos sobre a previsão do tempo com relação ao fim de semana na noite de quarta (27) ou manhã de quinta-feira (28).

As previsões de um Natal coberto de neve nas regiões nordeste e meio-oeste dos EUA deram lugar para o frio intenso até o início de 2018. Uma tempestade de Natal teve acúmulo recorde na cidade de Erie (PA) e o NWS previu que pelo menos entre 5 a 10 polegadas adicionais tendem a cair ao longo de quarta-feira (27). A tempestade acumulou 34 polegadas (86.3 cm) no dia de Natal; quantidade considerada recorde para Erie. Outras 24.5 polegadas caíram na noite de terça-feira (26), totalizando desde 23 de dezembro mais de 62.9 polegadas (159.7 cm). A cidade emitiu um aviso de emergência, citando as estradas “perigosas e intransitáveis”.