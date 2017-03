Antes da primavera, região ainda terá frio e neve

A neve leve poderá cair em algumas áreas nas regiões norte e central do estado, enquanto que a sul permanecerá seca

Apesar da manhã de quinta-feira (16) ensolarada, uma frente fria passará por New Jersey, aumentando a possibilidade de mais neve até o final da semana. A temperatura média ficará em torno dos 20º graus (-6º Celsius), segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

A neve leve poderá cair em algumas áreas nas regiões norte e central do estado, enquanto que a sul permanecerá seca. A temperatura ficará em torno dos 30º graus (-1º Celsius); cerca de 15º graus abaixo do normal para meados de março, entretanto, os ventos de 15 a 20 mph tornarão a sensação térmica ainda mais baixa.

A possibilidade de a neve ser soprada pelos ventos pode comprometer a visibilidade, portanto, os motoristas devem dirigir com mais atenção, particularmente nos condados de Morris, Somerset, Hunterdon, Warren e Sussex. Durante a madrugada, a temperatura tende a ficar em torno dos 20º graus (-6º Celsius) e ventos fracos.

Já a sexta-feira (17) será ensolarada com temperaturas em torno dos 40º graus (4º Celsius) e ventos fracos. Há a possibilidade de neve leve ou neve com chuva na madrugada de sexta para sábado (18), embora não ocorra acumulação de neve. É grande a possibilidade de chuva no sábado e a temperatura tende a ficar em torno dos 40º graus (4º Celsius), a mais alta dos últimos dias.

A temperatura normal em meados de março na região norte de New Jersey é de 50º graus (10º Celsius), 51º graus (11º Celsius) na central e 52º graus (12º Celsius) na sul. À noite, a temperatura baixa fica entre 27º graus (-2º Celsius) e 33º graus (0º Celsius).