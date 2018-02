Anthony Campos concorrerá a vereador do Ironbound

Nascido e criado na zona leste de Newark, ele foi o chefe de polícia mais jovem na história do NPD

Ele nasceu e viveu na região leste da cidade de Newark, também conhecida como Ironbound, onde sempre residiu e foi aluno do East Side High School. Ao longo de sua carreira acadêmica e profissional, Anthony Campos, realizou várias conquistas notórias: Enquanto polícia durante o dia, foi estudante do quadro de honra à noite na Universidade Rutgers, concluiu o Mestrado em Gestão Pública pela mesma entidade e foi escolhido o chefe de polícia mais jovem do Departamento de Polícia de Newark (NPD).

Além disso, Campos ocupou simultaneamente os cargos de chefe e diretor de polícia, posteriormente, diretor de segurança pública. Atualmente, ele é presidente da Associação Internacional de Polícia (IPA), do Blue Knights International Law Enforcement Club e foi presidente da Associação de Polícia Portuguesa Americana (PAPA). Como todo filho pródigo, após a aposentadoria, ele decidiu concorrer ao cargo de vereador do Ironbound, o bairro que ainda reside e possui muitos amigos e admiradores.

“Os moradores do Bairro Leste sabem que eu estou pronto para lutar por eles”, disse Anthony.

Na quinta-feira, 18 de janeiro, o ex-chefe de polícia Anthony Campos assinou a petição para concorrer ao cargo de vereador do bairro leste em Newark em 2018. O evento de inauguração do comitê eleiroal ocorreu na Van Buren Street e aproximadamente 200 pessoas passaram no local para parabeniza-lo. Atualmente, o Ironbound, como é conhecida a região e que abriga uma grande concentração de imigrantes de língua portuguesa, é representada pelo luso americano Augusto Amador.

No final de maio de 2016, após três décadas mantendo a segurança dos moradores da maior cidade de New Jersey, o Departamento de Segurança Pública de Newark realizou a cerimônia formal de despedida do Chefe Anthony Campos. Na ocasião, o evento, conhecido como “Send Off”, foi realizado em homenagem à dedicação e serviços prestados por Campos ao Departamento de Polícia de Newark (NPD) e contou com a presença de agentes trajando uniformes classe “A”.

Criado em uma família de origem lusitana no bairro do Ironbound, Campos ingressou na Academia de Polícia de Newark assim que se graduou na escola secundária, galgando diversos postos até atingir o cargo de chefe de polícia. Ao longo de sua carreira, ele ficou conhecido na comunidade pelo seu comprometimento constante em manter o relacionamento direto entre as autoridades locais e os moradores na cidade. Muitas dessas reuniões ocorreram na Igreja da Graça Luterana, nas 5 esquinas, além de outros centros comunitários locais. Os encontros também tinham o objetivo de conquistar a confiança dos moradores na região e encorajá-los a denunciar crimes, como aqueles envolvendo drogas, roubos e violência doméstica.