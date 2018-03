Anthony Campos é oficialmente candidato a vereador do Bairro Leste

O chefe de polícia aposentado apresentou à Prefeitura de Newark uma petição com mais de 1.200 assinaturas

Na sexta-feira (2), Anthony Campos apresentou uma petição com 1.200 assinaturas à Prefeitura de Newark para assim poder concorrer a disputa ao cargo de vereador do bairro do Ironbound.

“Nós estamos surpresos e genuinamente agradecidos às tremendas demonstrações de apoio dos nossos vizinhos por toda a zona leste”, disse Campos. “Eu tenho dito desde o início que essa campanha tem a ver com a nossa vontade genuína de mudança. Obviamente, essa mensagem encontrou ressonância”.

O chefe de polícia e diretor de segurança pública aposentado, Anthony passou toda a vida residindo na zona leste de Newark. “Eu fui criado na zona leste”, disse ele. “Eu nunca me mudei e não sairei daqui. Este é o meu lar e, por isso, luto tão arduamente para protegê-lo”.

“Nós simplesmente não estamos recebendo a nossa cota justa de serviços aqui na zona leste”, acrescentou Campos. “Eu estou cansado de ver a nossa comunidade tributada tanto, mas tratada com descaso. Caso seja eleito, focalizarei no aumento da segurança pública e nos interesses dos residentes no que diz respeito estacionamento e desenvolvimento, educação, além de garantir que vocês tenham um representante na prefeitura”.

Os candidatos aspirantes na zona leste devem apresentar uma petição com o mínimo de 160 assinaturas válidas de eleitores que residam no bairro do Ironbound. Ao apresentar a petição com mais de 1.200 assinaturas, Campos ultrapassou em 800% essa exigência.

“Agora, não é a hora de demonstrar complacência”, disse ele. “Ao invés disso, nós estamos focalizados em usar essa conquista como base e contatar cada eleitor na zona leste”.

Anthony nasceu e viveu na região leste da cidade de Newark, também conhecida como Ironbound, onde sempre residiu e foi aluno do East Side High School. Ao longo de sua carreira acadêmica e profissional, ele realizou várias conquistas notórias: Enquanto polícia durante o dia, foi estudante do quadro de honra à noite na Universidade Rutgers, concluiu o Mestrado em Gestão Pública pela mesma entidade e foi escolhido o chefe de polícia mais jovem do Departamento de Polícia de Newark (NPD).

“O East Ward não está recebendo a sua parcela justa. Nós pagamos os impostos mais altos, mas recebemos menos serviços. Nós merecemos os mesmos investimentos em infraestrutura e habitação que o resto da cidade. Nós merecemos acesso a serviços de saúde e aumento de oportunidades”, disse ele.

“A última onda de demissões de policiais e servidores públicos civis foi desastrosa para a segurança no East Ward. Eu investirei novamente em nosso Departamento de polícia, acelerar o tempo de respostas e manter mais agentes nas ruas”, acrescentou. “Eu sinto orgulho quando as pessoas se aproximam de mim e compartilham seus pensamentos e preocupações. Como seu vereador, eu não esconderei ou enfeitarei os fatos. O East Ward trabalha arduamente e, portanto merece um representante que nos olhe nos olhos e escute as nossas preocupações”.

Ele ocupou simultaneamente os cargos de chefe e diretor de polícia, posteriormente, diretor de segurança pública. Atualmente, ele é presidente da Associação Internacional de Polícia (IPA), do Blue Knights International Law Enforcement Club e foi presidente da Associação de Polícia Portuguesa Americana (PAPA). Como todo filho pródigo, após a aposentadoria, ele decidiu concorrer ao cargo de vereador do Ironbound, o bairro que ainda reside e possui muitos amigos e admiradores.