Apelação da deportação de estrela de reality em NJ é negada

Joe Giudice cumpriu 41 meses de prisão por fraude e foi detido pela imigração logo após ser liberado

A apelação contra a deportação de Joe Giudice, estrela de reality show, foi negada, deixando o futuro dele ainda mais incerto. Na quinta-feira (18), um representante do Escritório Executivo de Revisões Migratórias (BIA) informou que o Comitê de Apelações desconsiderou a apelação do réu na quinta-feira (11). Ao desconsiderar o caso, a BIA confirmou a decisão do juiz de deportar Giudice, datada de 10 de outubro de 2018. Entretanto, ele tem a opção de apelar a decisão.

“Caso o réu descorde da decisão final da BIA, ele tem o direito de apresentar uma apelação junto à jurisdição federal apropriada”, explicou o representante.

A família Giudice está “extremamente desapontada” com a decisão, informou o advogado James J. Leonard. “Nós apresentamos uma moção junto à Corte do 3º Circuito e continuaremos a lutar para manter o Sr. Giudice nos Estados Unidos. Este é o único país que ele conhece, portanto, tentamos reuni-lo com a esposa e as quatro filhas”.

Joe, de 46 anos, apresentou a apelação em novembro de 2018, depois que recebeu ordem de deportação após ter cumprido a pena de 41 meses de prisão por fraude. Nascido na Itália, ele imigrou para os EUA ainda na infância e não era cidadão estadunidense naturalizado. A lei determina que os residentes legais permanentes (green card) estão passíveis de deportação caso sejam condenados por crimes graves e cumpram pena de no mínimo 1 ano e 1 dia. Joe está sob a custódia federal desde 14 de março, quando foi liberado da penitenciária.

Joe é casado com Teresa Giudice e o casal foi estrela do reality show “The Real Housewives of New Jersey”. Eles casaram-se em 1999 e têm 4 filhas: Gia, de 18 anos, Gabriella, de 15 anos, Milania, de 13 anos, e Audriana, de 10 anos. Teresa, de 46 anos, revelou recentemente que divorciaria Joe caso ele seja obrigado a retornar à Itália.

“A apelação ainda não acabou”, concluiu Leonard.