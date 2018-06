Aplicativo conecta fãs do esporte durante Copa do Mundo 2018

Os primeiros 11 “Superfans” vão receber dois ingressos para qualquer evento esportivo de sua escolha nos EUA ou no Canadá

Na quinta-feira (31), o FANDOM SPORTS, o novo aplicativo que agrega, organiza e produz conteúdo focado em fãs, anunciou uma campanha interativa chamada #WearYourColors para identificar e recompensar os fãs de esportes apaixonados pelo esporte. A campanha terá início para coincidir com o torneio de futebol de um mês na Rússia e procurar por fãs com as tatuagens ou arte corporal mais “artisticamente expressivas”. O fã catarinense José Mauricio dos Anjos, de 33 anos, favorito da FANDOM SPORTS estará em São Petersburgo em junho para assistir a sua primeira partida de futebol internacional. Para mostrar seu amor eterno por seu time de futebol favorito, o Flamengo, Mauricio passou por anos de visitas a um tatuador no Brasil para colar permanentemente as cores do Flamengo na frente e atrás de seu torso. Sua devoção inigualável à equipe e incrível arte corporal ajudou a inspirar a campanha #WearYourColors.

Como parte da campanha #WearYourColors, os fãs fervorosos dos aparelhos telefônicos Androids podem enviar fotos de si mesmos exibindo sua tatuagem ou arte corporal inspirada em equipes para ganhar prêmios e ingressos exclusivos para eventos de futebol ao longo do ano. Os usuários atuais do aplicativo FANDOM SPORTS podem enviar suas melhores fotos para [email protected]. Os usuários do Android podem baixar o aplicativo FANDOM SPORTS do Google Play, registrar e enviar fotos por e-mail para [email protected].

Os primeiros 200 fãs a mandar e-mails com suas fotos de fãs mais apaixonados ou que receberem as maiores avaliações para comentários dentro da campanha #WearYourColors, ganharão uma máscara pintada gratuita da The Game Face Company (www.thegamefacecompany.com). A votação funcionará da mesma maneira que a FANDOM SPORTS atualmente hospeda suas famosas “FanFights”. Dois fãs serão selecionados e comparados entre si e os fãs irão se envolver e votar em qual foto eles gostariam de passar para a próxima rodada. Finalmente, os Primeiros 11 “Superfans” vão receber dois ingressos para qualquer evento esportivo de sua escolha nos EUA ou no Canadá (valor de US$ 150 por ingresso, baseado na disponibilidade).

Lançada comercialmente em outubro de 2017, a FANDOM SPORTS explora a paixão incondicional dos fãs de esportes ao fornecer uma plataforma de mídia social interativa através de um aplicativo para dispositivos móveis. O aplicativo FANDOM SPORTS, que é gratuito e está atualmente disponível para todos os usuários do Android na Google Play Store, envolve os entusiastas do esporte com conteúdo interativo em tempo real que oferece direitos de se gabar e recompensas reais. Viciados em esportes e em Androids apreciam o aplicativo que permite que os fãs “escolham uma briga” ou criem a sua própria, e dominem os outros enquanto eles debatem para chegar à vitória.

Siga FANDOM SPORTS em instagram.com/fandomsportsapp ou @FandomSportsApp no ​​Twitter. Os usuários atuais do Fandom Sports podem inserir #WearYourColors enviando por e-mail uma foto de sua tatuagem ou arte corporal inspirada em uma equipe esportiva para: [email protected]. Usuários do Android podem baixar o aplicativo FANDOM SPORTS do Google Play, registrar, enviar fotos por e-mail para [email protected]