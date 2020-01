Aplicativo lembra o dia de pôr o lixo nas ruas em NJ

O aplicativo fornece informações sobre reciclagem em mais de 200 municípios e em 19 dos 21 condados do Estado Jardim

Em janeiro, foi lançado o aplicativo “Recycle Coach” (Treinador de reciclagem, em tradução livre) em Gloucester Township (NJ). O programa foi criado para ser instalado nos telefones celulares e alerta os moradores para os dias certos em que o lixo caseiro deve ser posto nas calçadas para recolhimento.

“Os dados são personalizados para o seu endereço e acompanham um calendário”, explicou o prefeito de Gloucester Town, David Mayer. “Caso haja um feriado na semana, ele (aplicativo) informará quando o lixo será coletado. Isso pode confundir as pessoas. Eu sei porque também fico confuso alguns dias. Isso simplifica”.

New Jersey é o primeiro estado a comprar um programa que centraliza as informações locais de reciclagem em todos os níveis do governo em um aplicativo. O Departamento de Proteção Ambiental (DEP) oferece o serviço a todos os governos gratuitamente, sob um contrato renovável de 3 anos. O “Recycle Coach” possui 3 tarifas diferentes, ou seja, o valor básico a partir de US $ 495 anuais, o padrão a partir de US$ 1.195, o mais popular, e a versão pro a partir de US$ 2.495. Os funcionários do DEP não informaram quanto o Estado pagou pelo serviço.

Gloucester Township, uma cidade de 70 mil habitantes, lançou seu aplicativo personalizado esta semana. O programa estabelecerá um calendário personalizado de reciclagem e lixo orgânico com lembretes e permitirá que os usuários encontrem informações sobre descarte local para milhares de itens domésticos.

“Itens relacionados a móveis” foram os mais comum pesquisados na ferramenta: O que vai aonde?

Mayer gravou um vídeo do YouTube para ajudar a divulgar o aplicativo. Ele filmou um anúncio de serviço público semelhante quando o município adotou a reciclagem de fluxo único há alguns anos, eliminando a necessidade de separar os itens de reciclagem (Vidro, plástico e papelão).

O aplicativo está disponível em todos os dispositivos, incluindo Amazon Alexa e Google Assistant. Ele já tem 685.770 usuários desde o seu lançamento em 2018 e teve mais de 4 milhões de interações com aplicativos, informaram as autoridades estaduais. Até 5 milhões de residentes podem usá-lo no total.

O programa pode ser baixado na “App Store” ou no “Google Play”. Além disso, também é acessível através de muitos sites municipais e do DEP. O aplicativo fornece informações sobre reciclagem em mais de 200 municípios e em 19 dos 21 condados do estado, informou um representante do DEP. Os downloads superaram mais de 860 mil usuários. O aplicativo foi desenvolvido por uma empresa canadense e está disponível em toda a América do Norte.