Após 100 dias, cresce possibilidade de impeachment para Trump

Especialistas em ética governamental enfatizaram a probabilidade de Trump ser afastado do cargo devido a conflitos de interesses e outras violações

O Presidente Donald Trump tem se aproximado tanto de conflitos constitucionais em seus 100 primeiros dias de governo que a possibilidade de impeachment se torna cada vez mais real, segundo especialistas em ética governamental.

“Ele aparenta não ter nenhum interesse em não violar a Constituição”, disse Jordan Libowitz, diretor de comunicação do grupo Citizens for Responsability & Ethics (CREW), em Washington-DC.

O CREW denunciou quase 100 casos relacionados à falta de ética, incluindo ações judiciais, e pedidos de investigações; nos primeiros 100 dias do novo governo. “O número de problemas que vemos no início dessa administração não tem precedentes”, comentou Libowitz.

Em janeiro, o jornal Daily News entrevistou 4 especialistas antes da tomada de posse de Trump e abordou sobre como o presidente se tornou vulnerável à possibilidade de impeachment no momento em que assumiu oficialmente o cargo. Os especialistas enfatizaram os conflitos de interesse financeiros de Trump, a possibilidade de obstrução da justiça e o potencial de perjúrio em dezenas de ações judiciais. Nenhum, outro presidente, argumentaram os especialistas assumiu o cargo com tantos motivos para perde-lo.

Um dos especialistas, Allan Lichtman, professor da American University, previu notoriamente antes do dia da eleição que Trump venceria, mas que também sofreria o impeachment. Ele agora aposta a sua reputação profética no impeachment, publicando um livro em maio, “O Caso para Impeachment”, no qual argumenta que a remoção de Trump é inevitável.

“Tudo que previ antes que ele se tornasse presidente já aconteceu”, disse Lichtman. “Demorou mais de cinco anos (após a posse) para retirar Bill Clinton, demorou mais de cinco anos para o Richard Nixon demitir-se. Entretanto, o tempo tem acelerado para o Trump”, acrescentou, duvidando que o presidente fique no cargo até 2020.

Trump assumiu a presidência com uma afeição misteriosa pelo presidente russo Vladimir Putin e uma série de possíveis ligações políticas misteriosas com o Kremlin. Desde então, não foram dados esclarecimentos sobre a possível relação de Trump com a Rússia, pelo contrário, as perguntas têm se intensificado.

“Todos os indícios que a administração está dando são como eles tivessem problemas sérios e não querem que as pessoas saibam”, disse John Dean, antigo conselheiro da Casa Branca durante o Presidente Nixon e que ajudou a expor o Watergate. “Se o Trump pudesse limpar isso, caso não houvesse nada lá, ele o faria”.

“Ele seria completamente insano em não fazer isso. Entretanto, a razão pela qual o Watergate não foi exposto foi que realmente haviam conexões com a Casa Branca”, acrescentou.

Dean detalhou que a intensificação da relação enigmática de Trump com a Rússia o faz lembrar demais de Watergate. Ele especialmente vê isso no que considera “gota à gota”, ou seja, o surgimento lento de vazamentos de informações que gradualmente se transforma numa avalanche. “Esse gota à gota é o que mantém os escândalos vivos”, detalhou.

“Caso surja um caso completo com a Rússia; isso será o final da presidência dele”, concluiu o especialista.

Demorou 2 anos, repletos de vazamentos na imprensa, negações da Casa Branca e abafos seguidos de abafos para o Watergate derrubar Nixon. Os especialistas que acompanham o caso envolvendo a Rússia veem as mesmas engrenagens se movendo, vagarosamente, mas de forma contínua. Além disso, cresce a pressão pública e política para que o atual presidente divulgue publicamente suas declarações do imposto de renda; o que pode revelar conflitos de interesse. Trump é o primeiro presidente eleito desde Richard Nixon, afastado através do impeachment, a não divulgar as declarações do imposto de renda.