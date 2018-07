Após 15 anos de “esquecimento”, ICE quer deportar imigrante

Gazi Hussan esperou durante 15 anos por uma audiência no tribunal de imigração

Há 26 anos, Gazi Hussan fugiu de Bangladesh para escapar da violência política. Segundo ele, a fuga foi motivada depois que foi espancado por membros de um partido político rival que chegou ao poder. Quando chegou aos EUA em 1992, Hussan pediu asilo político e esperou 15 anos por uma audiência enquanto trabalhava em uma loja de bebidas em East Orange.

“A imigração esqueceu-se dele”, disse o advogado Joseph C. Sekula. “Eles caiu no esquecimento durante 15 anos”.

Em 2009, Gazi teve o pedido de asilo político negado e perdeu a apelação. No entanto, o Departamento de Imigração (ICE) permitiu que ele permanecesse no país enquanto o caso dele foi submetido à revisão do tribunal. “Desde aquela época, pudemos mostrar que ele teve uma vida tranquila aqui”, disse Sekula.

Hussan é casado, tem 4 filhos e galgou o cargo de gerente da bodega Maple Liquors, a poucos quarteirões de distância da Prefeitura de East Orange. Há três anos, ele comprou uma casa em Paterson, onde mora com a família. Entretanto, nos últimos 6 meses, ele disse que o ICE o informou para deixar o país, mesmo que ele tenha feito tudo aquilo que as autoridades pediram. Anualmente, ele comparece ao escritório do órgão e obteve permissões de trabalho todo o tempo em que vive nos EUA. Em 24 de julho, ele terá que retornar ao escritório do ICE em Newark com uma passagem só de ida ao seu país de origem e ainda não sabe seu destino.

“Eu não sei o que vai acontecer”, relatou Hussan.

O ICE é claro sobre o futuro de Hussan em um comunicado divulgado: “Nos últimos 10 anos, o caso de imigração de Gazi Hussan sofreu extensa revisão em vários níveis do sistema judicial do país, incluindo tanto os tribunais de imigração quanto os tribunais federais de apelação. “Em cada revisão, os tribunais mantiveram unanimemente que o Sr. Hussan não tem base legal para permanecer nos EUA”.

Hussan diz que não está preocupado com o que acontecerá se for deportado para Bangladesh em 1º de agosto. As lágrimas em seus olhos na terça-feira (17) eram para sua família quando discursava no saguão da Prefeitura de East Orange. “Se eu sair daqui, ninguém vai cuidar dos meus filhos”, disse Hussan, o único provedor da família.

“Este é o meu país”, concluiu.