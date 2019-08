Após 20 anos, indocumentada é denunciada e enfrenta deportação

As autoridades não divulgaram o nome da mulher, mas detalharam que ela é colombiana e que receberam uma denúncia

Uma mulher, cujo nome e idade não foram revelados, entrou nos EUA em 1999 com um visto de turista, segundo um comunicado emitido pela Patrulha da Fronteira (CBP). Os agentes federais receberam uma denúncia telefônica relacionada a ela.

Os agentes da CBP localizaram a mulher em Oakfield, Maine, e, após interroga-la, descobriram que ela natural da Colômbia. Na ocasião, ela não conseguiu provar que vivia em situação regular nos EUA, sendo detida e levada à Estação da Patrulha da Fronteira em Houlton para ser autuada.

“A Patrulha da Fronteira do Maine aprecia muito o apoio e ajuda do público”, disse Jason D. Owens, patrulheiro chefe do CBP no Maine. “Neste caso particular, alguém na comunidade telefonou depois de constatar comportamento ou circunstâncias suspeitas”.

Os agentes iniciaram o processo de deportação e a imigrante foi transferida para a custódia do Departamento de Imigração (ICE). Os motivos e circunstâncias que levaram a mudança dela para Oakfield continuam sob investigação.

“Nós estamos percebendo um aumento nas detenções em comparação com essa mesma época no ano passado. Esse aumento é, em parte, graças ao apoio que recebemos da população”, acrescentou Owens.

O CBP do Maine depende da cooperação e apoio da população, frisou Owens.