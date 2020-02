Após alta do hospital, brasileiro some novamente na Califórnia

Nas redes sociais, circula a notícia de que Willian Matheus Barreto, de 24 anos, teria desaparecido de novo ao ser liberado

Na manhã de quinta-feira (27), foi postada no Facebook a mensagem de que Willian Matheus Barreto, de 24 anos, natural de Brasília (DF), que havia sumido depois de ter sofrido um surto psicótico, desapareceu novamente ao ter recebido alta do hospital onde estava internado. O jovem, que sumiu por quase duas semanas e trabalhava como “au pair” (babá) em San Francisco (CA), havia sido encontrado e estava internado na ala psiquiátrica de um hospital no estado. As informações foram divulgadas através do Facebook.

Na ocasião, o brasileiro foi encontrado graças à dedicação, mobilização e generosidade de vários brasileiros que acompanhavam o caso através das redes sociais. Aparentemente, por ser maior de idade, Willian não poderia ser mantido no hospital por tempo indeterminado e contra a vontade dele.

A mãe do jovem, a orientadora educacional Francisca Cláudia da Silva, de 44 anos, relatou que falou a última vez com o filho na madrugada de sábado (15). Na ocasião, ele informou-lhe que estava sendo perseguido e, portanto, deixaria os EUA e retornaria ao Brasil, mas, desde então, não contatou mais Francisca.

William entrou nos EUA em 2019 através de uma companhia que oferece serviços de “Au Pair” (babá) para famílias com crianças no país. Inicialmente, ele trabalhou em Boston (MA), entretanto, pediu transferência para San Francisco (CA).

Silva relatou ao jornal Estado de Minas que o filho trabalhava numa família há 5 semanas e tinha um relacionamento muito bom com os patrões. “Ele já trabalhou com crianças no Brasil, dando aulas, então, era o trabalho perfeito”, disse ela ao periódico mineiro.

Na quarta-feira (12), Barreto teria saído da casa dos patrões sem avisar ninguém, carregando todos os seus pertences, informou a família americana à Francisca, acrescentando que, pouco antes de desaparecer, o jovem demonstrou comportamento atípico. Conforme relatos, ele ficava andando em círculo no quarto onde dormia e falava coisas sem sentido. A mãe do jovem acrescentou que ele já sofreu crises de ansiedade.

Durante conversa com a mãe, Willian teria dito-lhe que estava sendo perseguido e, portanto, retornaria ao Brasil. “Ele dizia que ia fugir. Na hora, fiquei sem reação, falei para ele procurar a empresa, o Consulado e a polícia, mas ele dizia que estava todo mundo atrás dele. No dia 13, ele afirmou que estava no aeroporto e que havia feito um acordo com a empresa para voltar ao Brasil, mas que a empresa precisava de 48 horas para emitir a passagem”, relatou Silva.

O jovem informou à Francisca que se hospedaria num hotel. Na madrugada de sexta-feira (14) para sábado (15), ele disse à mãe que “estava tudo bem” e brevemente retornaria ao Brasil, entretanto, parou de dar notícias.