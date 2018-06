Após erro na imigração, brasileira poderá voltar aos EUA

Enquanto aguardava o desenrolar do processo, Laiza Cimeno e as filhas, Leah e Summer, aguardaram na cidade de Cuparaque (MG)

A mineira Laiza Cimeno, moradora em Martha’s Vineyard (MA) e que temia permanecer indefinidamente no Brasil devido a um visto negado, brevemente poderá retornar aos EUA e reenconterar o marido e as duas filhas. As informações são do jornal The Martha’s Vineyard Times.

“Fomos informados de que o visto de Laiza foi aprovado, inacreditável!!!!”, o marido dela, James Cimeno, postou no Facebook. “Está no processo de envio. Nós estamos mais que entusiasmados, mas não nos tranquilizaremos ​​até voltar ao solo americano. Ainda estamos traumatizados. Parece bom demais para ser verdade. Nós deveremos voltar para casa mais tarde do que programamos, mas eu fico feliz mesmo assim. Mais uma vez, não sabemos como podemos agradecer o amor e apoio que recebemos. Nós fomos como uma família e voltaremos para casa juntos. Ninguém ficou para trás. Deus abençoe”.

“Eles estão voltando para casa como uma família”, disse Ashley Waters, amiga da família, ao The Times. “Eu sou tão grata. Nós temos uma comunidade incrível. Eu não posso esperar para dizer à minha filha que a mãe de sua melhor amiga está voltando para casa”.

Laiza imigrou para os Estados Unidos em 2004. Ela entrou nos EUA sem visto com a ajuda de um “coiote” mexicano. Inicialmente, ela morou algum tempo em Braintree (MA), antes de se estabelecer em Martha’s Vineyard. Ela e James têm duas filhas, Leah, de 7 anos, e Summer, de 2 anos, que estão com a mãe no Brasil.

O visto foi inicialmente negado devido às informações errôneas, de acordo com James. O governo americano acreditava que sua esposa foi presa na fronteira em 2004 e, portanto, possuía uma carta de deportação em nome dela como resultado. A situação de Laiza chamou atenção na ilha, assim como a da Senadora Elizabeth Warren, o Senador Ed Markey e o Deputado Federal William Keating.

. Entenda o caso:

Recentemente, Laiza Cimeno decidiu regularizar seu status migratório. Conforme o processo avançava, ela conseguiu uma entrevista na quinta-feira (7), no Consulado dos EUA no Rio de Janeiro. As coisas pareciam promissoras, então, ela voou com o marido, James Cimeno, Leah, de 7 anos, e Summer, de 2 anos, entretanto, não foi bem assim.

“Nós chegamos lá e ela foi negada”, relatou James. “Essa foi uma grande surpresa para nós”. Laiza, uma brasileira que não põe o pé em seu país de origem há 14 anos, agora, aparentemente, ficaria lá indefinidamente.

“Estamos arrasados”, disse James na ocasião. “Nossa família está sendo dilacerada. O governo não deveria estar fazendo isso”.

James, um funcionário antigo na Walter Smith Plumbing & Heating, casou-se com Laiza em 2012. Ele explicou que informações erradas podem ser a raiz dos problemas de sua esposa e caso precisou da revisão de um juiz de imigração para ser esclarecido.

James detalhou que o governo americano acreditava que sua esposa tinha sido presa na fronteira em 2004 e que uma carta de deportação foi emitida para ela como resultado. Através de um advogado, Laiza fez com que o FBI realizasse uma checagem de antecedentes e ela não teve nenhum registro de prisão, disse James. Além disso, explicou ele, não há impressões digitais registradas dela, um fato que contradiz a alegação de que ela havia sido presa.

“Ela não é uma criminosa. Ela é uma pessoa muito boa em nossa comunidade”, disse Cimeno na ocasião.

James especulou que o “coiote” que guiou a brasileira possa ter vendido a identidade dela para outra pessoa e que essa pessoa acabou sendo detida.

Enquanto aguardava o desenrolar do processo, Laiza e as filhas aguardaram na cidade de Cuparaque (MG), de onde boa parte da comunidade brasileira que vive em Martha’s Vineyard é originária. “Isso é errado o que o governo está fazendo”, disse James na ocasião.