Após frio, temperatura poderá chegar aos 70º em NJ

Segundo o NWS, até o fim da semana a temperatura poderá atingir 70º graus (21º Celsius)

Apesar do inverno logo e a queda constante de neve, a temperatura tende a aumentar com o passar dos dias no Estado Jardim. Até o final da semana, ela poderá alcançar os 70º graus (21º Celsius) e com céu ensolarado, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

Antes do fim da semana, os dias tendem ainda a ser frios com a temperatura chegando a 40º graus (4.4º Celsius) em algumas regiões no estado. Os especialistas preveem que depois de quarta-feira (11) ocorrerão 4 dias seguidos de céu claro e temperaturas altas. As temperaturas mais altas poderão a chegar aos 50º graus (10º Celsius) na quarta-feira (11), 60º graus (15º Celsius) na quinta-feira (12) e 70º graus (21º Celsius) na sexta-feira (13) e sábado (14). Nas noites de quinta e sexta-feira, a temperatura tende a ser mais alta, sendo as mais baixas em torno dos 50º graus (10º Celsius). Nessa época do ano, as temperaturas tendem a variar entre 40º graus (4º Celsius) a 60º graus (15º Celsius).

As temperaturas altas tendem a ocorrer depois de uma temporada de nevascas constantes que ultrapassou o final do inverno e continuou no início da primavera. Até o domingo (8), a queda de neve em New Jersey ultrapassou muito o limite normal, sendo: Newark: 39.4 polegadas (normal 28.1), Atlantic City: 34.1 polegadas (normal 16.3), New York City: 40.9 polegadas (normal 25.6) e Filadélfia: 29.8 polegadas (normal 22.1).