Após inverno longo e frio, o calor chegará a NJ

Na quarta (2) e quinta-feira (3), o clima será de céu ensolarado e temperatura em torno dos 80º graus (26º Celsius)

Apesar da onda de calor que ruma em direção a New Jersey, no início de terça-feira (1), as condição climáticas na segunda-feira (30) são propícias para a alastramento de incêndios nas florestas na região sul do estado, informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS). O “Alerta Bandeira Vermelha” entrou em vigor nos condados de Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, Ocean e Salem às 10:00 am e vigora até às 8:00 pm do mesmo dia.

A possibilidade de incêndios ocorre devido à combinação de ventos fortes, humidade baixa e combustível seco, detalhou o NWS. As chamas poderão se espalhar rapidamente e “sair de controle”. Semana passada, um incêndio em Pine Barrens queimou mais de 800 acres, antes que os bombeiros pudessem extingui-lo.

O clima quente começa na terça-feira, o primeiro dia de maio, e os especialistas preveem que céu ensolarado e temperaturas em torno dos 70º graus (21º Celsius). Já a noite, a temperatura cairá para os 50º graus (10º). Na quarta (2) e quinta-feira (3), será como o verão de céu ensolarado e temperatura em torno dos 80º graus (26º Celsius). Há a possibilidade de temporais e trovões na sexta-feira (4), mas a temperatura ficará em torno dos 80º graus (26º Celsius). A temperatura normal no início de março oscila em torno dos 60º graus (15º Celsius).

Na manhã de segunda-feira (30), os moradores nas regiões mais altas de New Jersey presenciaram a queda de flocos de neve, devido à corrente de ar frio vinda do noroeste que passou pela região. Traços de neve foram verificados em Mount Pocono, no nordeste da Pensilvânia, e em Sparta Mountain.

Apesar de ser raro New Jersey acumular neve no final de abril, já ocorreram casos entre 9 e 10 de maio, além de flocos de neve em 30 de maio.