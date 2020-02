Após marido deportado, valadarense quer voltar com filhos ao Brasil

A mineira Sabrina Dias planeja retornar ao Brasil, pois não possui condições financeiras de cuidar sozinha dos 3 filhos nos EUA

Após terem vendido a casa pequena que possuíam, Sabrina Dias, o marido e os 3 filhos do casal tentaram entrar clandestinamente nos EUA através da fronteira com o México. Entretanto, durante a travessia, toda a família foi detida, em setembro de 2019. Na ocasião, ela foi liberada com as crianças, mas o esposo dela continuou preso, pois ele já havia entrado nos EUA anteriormente e sido deportado. Em janeiro desse ano, o esposo de Sabrina foi deportado, pois ela não teve dinheiro para pagar um advogado que pudesse defendê-lo. Atualmente, ela reside em Everett (MA), mas planeja retornar ao Brasil, pois não possui condições financeiras de cuidar sozinha dos filhos do casal nos EUA.

. Campanha:

Em decorrência disso, Dias iniciou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/ajuda-com-passagens-de-uma-mae-com-tres-criancas; cujo objetivo é arrecadar US$ 3 mil. A quantia será usada para a compra das passagens de volta ao Brasil para ela e os 3 filhos, os gêmeos de 4 e a menina de 9 anos. Até à manhã de sábado (22), havia sido angariados US$ 2.800.

“Oi, eu me chamo Sabrina. Eu vim para cá com meu esposo e com meus três filhos. Mas meu esposo ficou preso na imigração e não entrou conosco pelo fato de ele já ter sido deportado antes. Como eu não tive condições de pagar um advogado pra ele, acabou sendo deportado e chegou ao Brasil na semana passada. Eu estou aqui me virando para me manter sozinha só que, como ele foi deportado, não tem como eu ficar aqui e me manter com as crianças. Então, eu venho desesperadamente te pedir uma ajuda para eu voltar para o Brasil. Se você quiser nos conhecer, estamos aqui de braços abertos e que Deus abençoe vocês”, postou Sabrina no GoFundMe.com.

O marido de Sabrina está agora na cidade de Vila Velha (ES) e ela não consegue mais viver nos EUA com os filhos, sem o apoio dele. Ela destacou que não queria retornar, entretanto, precisa da ajuda financeira do esposo.

Sabrina relatou que a família vendeu uma casa para se arriscar na travessia entre os EUA e México e os poucos móveis que deixou com sua mãe foram destruídos por uma enchente que atingiu a região onde morava, em Governador Valadares (MG), ocorrida no início de 2020.