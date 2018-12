Após morte da filha, brasileiro cria programa contra drogas

Michelle Ávila, de 23 anos, e o namorado Christian Kent, de 20 anos, foram encontrados mortos em 14 de outubro na Califórnia

Após ter perdido tragicamente e de forma misteriosa a filha em 14 de outubro, Paulo Ávila, morador em Huntington Beach (CA), iniciou uma campanha que visa arrecadar fundos que serão usados num programa de conscientização contra o uso de drogas. O casal de namorados Michelle Ávila, de 23 anos, e o namorado Christian Kent, de 20 anos, foram encontrados mortos no quarto da jovem e as autoridades locais aguardam os resultados dos exames toxicológicos para descobrirem a causa das mortes. A jovem faleceu 1 mês antes de completar 24 anos.

As autoridades locais informaram que poderá demorar até 4 meses para que saia os resultados dos exames toxicológicos dos jovens.

Emocionado, Paulo disse que havia apenas uma razão pela qual ele poderia encontrar força para falar sobre o trágico incidente. “Os pais precisam saber que seus filhos não estão seguros”, disse ele ao jornal The Orange County Register.

Michelle nasceu em Santa Monica (CA) em 1994. Alguns anos depois, Paulo e Adriana Ávila, incluindo a filha mais velha, Nicole, e se mudaram para Newport Beach (CA); um lugar mais seguro com ondas melhores que Los Angeles (CA), lembrou ele.

Michelle era uma estudante brilhante que uma vez recebeu uma carta do Presidente George W. Bush elogiando o sucesso dela na escola. Paulo ensinou as filhas a surfar ainda na infância e Michelle tinha uma afinidade especial por cavalos, motocicletas e fotografia. Ela graduou-se na Newport Harbor High School, passou os últimos anos viajando para a Indonésia, Bali, Costa Rica e Brasil e estudava Comunicação Social no Orange Coast College, enquanto trabalhava no Alta Coffee, em Newport Beach.

A jovem era incrivelmente bonita, com olhos azuis tão cristalinos quanto a água do Havaí, um de seus lugares favoritos e onde as cinzas dela foram espalhadas após a morte. MIchelle vivia com os pais no apartamento da família em Huntington Beach (CA) para economizar dinheiro. Na noite anterior à morte do casal, eles voltaram de uma festa na casa de um amigo e foram dormir. Na ocasião, Michelle estava tomando antibióticos e não bebia para que pudesse curar um resfriado, disse ela aos pais. Na manhã seguinte, Adriana Ávila encontrou-os mortos na cama, após retornar do trabalho.

Centenas de pessoas se reuniram para lembrar Christian, de 20 anos, durante uma palestra em Newport Beach, logo após a morte dele. O casal foi lembrado por amigos durante uma exposição de arte que mostrou fotos deles, em Costa Mesa (CA).

Nicole escreveu uma homenagem em mídia social para sua irmã no que seria seu aniversário de 24 anos, em 14 de novembro. Todos os anos, a família ia à uma filial do restaurante Benihana em Newport Beach, o lugar favorito deles para comemorar datas especiais.

“O que aconteceu com essas crianças? O que eles fizeram? O que houve para chegar a esse ponto?” Perguntou Paulo. “Você deveria cuidar do que Deus lhe deu, pois ela era um presente de Deus. Isso é o que está me consumindo; de dentro para fora … Como é que eu falhei? Isso só me destrói”, desabafou.

. Campanha Beneficente:

Em 16 de outubro, Nicole Ávila iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/remembering-michelle-avila?u=20131044 em nome de Michelle. O pai da jovem planeja usar os fundos para iniciar um programa que visa educar os jovens sobre o perigo do uso de drogas. Apesar da dor, ele espera que, de alguma forma, possa salvar o filho de outra pessoa. O objetivo da campanha é angariar US$ 10 mil e até a manha de segunda-feira (3) foram arrecadados US$ 7.547.

“Esta é a prova de que o que parece perfeito, não é perfeito”, disse Ávila ao Register. “Minha missão, pelo menos no meu litoral, de Seal Beach a San Clemente, é enviar uma mensagem. Mostrar como pessoas bonitas podem passar por algo assim. Você não está protegido de nada”, concluiu o brasileiro.