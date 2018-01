Após nevasca, frente fria assola região metropolitana de NY

A tempestade de neve congestionou o trânsito e provocou atraso e cancelamentos de voos nos aeroportos principais

A frente fria que assola a costa leste dos Estados Unidos provocou temperaturas baixas recordes na região metropolitana de Nova York, em virtude disso, especialistas alertam para os riscos da exposição prolongada ao frio. O corpo humano foi desenvolvido para proteger primeiramente órgãos vitais como o coração, rins e pulmões. Quando exposto ao frio intenso, o corpo concentra todo o sangue disponível nesses órgãos para mantê-los aquecidos e funcionando. Isso significa que as extremidades, como os pés e mãos, e é por isso que as pontas dos dedos das mãos e pés, nariz e orelhas são tão sensíveis: Eles perdem sangue. Além disso, as pessoas tendem a urinar mais, pois os rins recebem um fluxo maior de sangue.

A redução de sangue nas extremidades faz com que o movimento das pernas e braços se tornem mais lentos. Caso uma pessoa fique exposta ao frio por muito tempo, o metabolismo, ou seja, como o corpo processa energia, também se torna mais lento; provocando confusão mental. Esse estado é perigoso, caso uma pessoa esteja perdida no frio e tenha que decidir que caminho tomar.

Caso a pele seja exposta ao frio tempo demasiado ela pode sofrer lesões (frostbite, em inglês). A possibilidade de ocorrência depende da saúde do indivíduo, temperatura e tempo de exposição. Alguns hospitais na região metropolitana de Nova York já receberam pessoas com lesões na pele e hipotermia devido ao frio intenso.

Outro fator que deve ser levado em consideração é o vento, pois tem a capacidade de “roubar” o calor do corpo mais que rápido do que é produzido. É por isso que andar de bicicleta e correr em temperaturas baixas, os quais aumentam a exposição de uma pessoa ao vento, é pouco mais perigoso que caminhar.

Especialistas aconselham as pessoas que forem se expuser ao frio por tempo prolongado a cobrir a pele, especialmente o rosto, comer e beber água antes de sair, pois o alimento fornece ao corpo “combustível” que pode ajudar a tolerar o frio. Uma boa ideia é vestir uma jaqueta impermeável ao vento porque o frio pode “roubar” o calor do corpo. Caso a pessoa comece a sentir dor ou dormência, ela deve procurar um lugar aquecido para se abrigar imediatamente.