Após onda de calor, neve e frio retornarão a New Jersey

O NWS observou que várias cidades em New Jersey registraram recordes de altas temperaturas no sábado (11)

Estamos no auge do inverno, mas o último fim de semana parecia o meio da primavera em New Jersey, com temperaturas altas em níveis recorde. Entretanto, os residentes no Estado Jardim não devem se acostumar demais, pois o tempo frio está voltando com força total.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) observou que várias cidades em New Jersey registraram recordes de altas temperaturas no sábado (11), incluindo Atlantic City (63º graus), Newark (70º graus) e Trenton (67º graus). O domingo (12) estava tão quente em Asbury Park que os animais de estimação e seus donos se juntaram aos intrépidos surfistas de inverno para praticar surf no Atlântico.

Com temperaturas de 20º a 30º graus mais quentes que o normal, recordes diários foram batidos no domingo (12) em muitas cidades, incluindo Newark (69º graus), New Brunswick (68º graus) e Atlantic City (70º graus), de acordo com dados do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) e a Rede Meteorológica de Rutgers NJ.

A máxima de 66º graus em Trenton no domingo (12) ficou 2º graus abaixo do recorde para 12 de janeiro e a máxima de 67º graus na Filadélfia (PA) que ficou 5º graus abaixo do recorde. Ambos os registros foram estabelecidos em 1890.

Várias áreas no estado registraram que as temperaturas continuaram subindo durante a noite, com outros 7 locais atingindo ou superando seu recorde de 11 de janeiro. Outra meia dúzia se aproximaram do seu recorde antes da meia-noite.

Segunda (13) e terça-feira (14) serão mais frias em New Jersey, embora não drasticamente. As temperaturas devem oscilar em torno dos 40º graus de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia e quarta-feira (15) pode ser ainda mais quente.

Entretanto, as previsões para o próximo fim de semana indicam uma grande queda de temperatura e até neve. Espera-se que as temperaturas fiquem em tornos dos 30º graus na sexta-feira (17) e na noite de sexta-feira até a manhã de sábado (18) poderá haver queda de neve no estado.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, há 30% de chance de precipitação na sexta-feira (17) à noite, com uma baixa em torno de 25% e 60% de chance de precipitação no sábado (18).