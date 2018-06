Após rejeitá-la, Trump apoia proposta de reforma migratória do GOP

Inicialmente, o Presidente teria dito que não assinaria um pacote “moderado”

Na sexta-feira (15), o Presidente Donald Trump gerou confusão em relação aos esforços republicanos a favor da aprovação de uma proposta de reforma migratória através da Câmara dos Deputados. Inicialmente, ele teria dito que não assinaria um pacote “moderado”. Posteriormente, a Casa Branca voltou atrás nos comentários, alegando que Trump estava confuso.

A confusão ocorreu ao mesmo tempo em que líderes do Partido Republicano (GOP) retocaram dois projetos republicanos: Uma proposta de extrema-direita e um plano intermediário negociado pelas alas conservadoras e moderadas do partido, com a contribuição da Casa Branca. Somente um projeto de lei amplo permitiria o acesso à cidadania para jovens indocumentados trazidos aos EUA quando crianças e reduziria a separação de crianças de seus pais quando as famílias são detidas cruzando a fronteira. Tal prática provocou críticas bipartidárias nos últimos dias.

“Eu estou analisando os dois”, disse Trump ao programa “Fox & Friends”, acrescentando: “Eu certamente não iria assinar o mais moderado”, quando perguntado sobre as propostas durante uma entrevista improvisada no Fox News.

O comentário provocou confusão generalizada no Capitólio e pôs em risco os planos dos republicanos de votar em ambos os projetos na próxima semana. Líderes divulgaram uma agenda para a próxima semana, que inclui “possível avaliação” da proposta migratória.

No início desta semana, o porta-voz da Câmara, Paul Ryan, disse aos colegas de partido que Trump apoiaria o pacote intermediário. O assessor da Casa Branca, Stephen Miller, um linha-dura com relação à imigração e que foi acusado de tentar sabotar acordos de imigração no passado, disse aos legisladores conservadores em uma reunião a portas fechadas que o presidente apoiou esse plano.

Posteriormente, entretanto, um alto funcionário da Casa Branca disse que Trump não havia entendido a pergunta e acreditava que o entrevistador da Fox estava perguntando sobre um esforço pelos moderados do Partido Republicano, abandonado por enquanto, que teria forçado votos num pacote de propostas e, provavelmente, levou a Casa a aprovar versões de tendência liberal que líderes republicanos se opõem. O funcionário, que não estava autorizado a discutir conversas internas pelo nome, portanto, falou sob condição de anonimato.

O entrevistador perguntou especificamente se Trump apoiava um projeto de lei conservador escrito pelo deputado republicano, Bob Goodlatte, ou “algo mais moderado” e acrescentou se o Presidente assinaria “qualquer um”.

Espera-se que os legisladores democratas se oponham solidamente aos dois projetos do GOP; dando aos republicanos pouco espaço para perder apoio. “Quando o Presidente diz que não vai assiná-lo, apenas mostra quão baixos são seus padrões”, disse Nancy Pelosi (D-CA).