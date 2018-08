Após Rodeio na Clover St., Brazilian Festival promete agitar Newark

A festa terá a presença do MC G15, Clayton & Romário, DJ Marlboro, 40 na Gringa, Chapahall’s, Banda Delícia de Minas, DJ JR, DJ Bebel Viana e André Neves & Banda

Após o sucesso do 1º Rodeio 2018, na 36 Clover Street, no coração do bairro do Ironbound, em Newark, será realizado no mesmo local o Brazilian Festival 2018. A celebração é em homenagem ao Dia da Independência do Brasil. O evento acontecerá no sábado (1) e domingo (2), a partir das 2:00 pm. A festa contará com a presença do MC G15, Clayton & Romário, DJ Marlboro, 40 na Gringa, Chapahall’s, Banda Delícia de Minas, DJ JR, DJ Bebel Viana, André Neves & Banda, entre outras atrações. A entrada é grátis.

O Brazilian Festival é organizado pelo Circuito Delícias de Minas e tem o apoio da Churrascaria Boi na Brasa, Corona Extra, Budweiser e Avenue A. Os interessados também poderão curtir o camarote Absolute.

Para os fãs do ritmo, o DJ Marlboro é criador do estilo musical “Funk das Favelas”, “Funk Brasil” ou “funk carioca”, uma fusão de hip hop, de electro e de música popular brasileira, com suas composições e letras em português, além de produções e lançamentos de cantores brasileiros na primeira coletânea do estilo “Funk Brasil 1989”, pela gravadora PolyGram (atual Universal Music Group). Ultimamente tem-se apresentado na Europa e nos EUA divulgando o ritmo que tem vindo a ganhar destaque mundial graças a compilações como “Rio Baile Funk – Favela Booty Beats”, “Slum Dunk presents Funk Carioca” ou “Favela on Blast”, entre outros. Marlboro mora no Rio de Janeiro onde promove eventos beneficentes ao longo do ano com arrecadação voltada para instituições e pessoas carentes, como por exemplo, o “Baile do Material Escolar”, o “Baile do Agasalho” e o “Baile do Brinquedo”.

Mais uma vez, a dupla Clayton & Romário se apresenta nos EUA e destaca o carinho que têm recebido dos fãs. “Existe um amor muito grande pelo país e das pessoas. Essa é a quarta vez que a gente vem e aproveitamos para fazer shows, passear e nós temos famílias que sempre nos recebem bem. Nós já fizemos grandes amigos aqui”, disse Clayton.

“Todo final de ano, finalzinho de ano, é uma parte da agenda que para nós é ótima, pois a gente vem, canta, revê as pessoas, os amigos, as famílias que estão aqui, então, ficamos sempre muito felizes de vir aqui”, comentou Romário. “Para a gente é sempre um aprendizado”.

Nascidos em uma família relativamente musical, os irmãos relataram que os avós não eram profissionais, mas costumavam cantar. “O meu pai, até para bater palmas é desafinado (risos) e nós temos uma irmãzinha, de 15 anos, que canta muito bem, mas eu falo que a música; ela nos escolheu. Desde criança, o Clayton sempre cantou afinado e logo me juntei a ele; a música escolheu a gente”, lembrou Romário.

Gabriel Paixão Soares, mais conhecido pelo nome artístico MC G15, tornou-se internacionalmente conhecido pelo lançamento da canção “Deu Onda”, em novembro de 2016, single que esteve no topo da playlist mundial da plataforma Spotfy. Gabriel nasceu em Duque de Caxias (RJ) em 1998, e teve sua carreira alavancada quando mudou-se para a cidade de São Paulo em 2015, onde reside no Distrito Saúde, localizado na Zonal Sul. Sua primeira canção notória foi “Você foi Diferente”, lançada como videoclipe em 11 de abril de 2016 pela GR6 Produções. Em setembro do mesmo ano, G15 lançou a canção “Eu falei pra elas”, com videoclipe produzido por KondZilla.

Mais informações sobre o Brazilian Festival podem ser obtidas através do tel.: (973) 589-1920