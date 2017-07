Após surto de bactéria, praias são reabertas

A maioria das praias está nos condados de Atlantic, Monmouth e Ocean

O total de 15 praias no litoral de New Jersey que foram fechadas, após testes revelarem níveis inaceitáveis de bactérias nas águas, no início da semana, foram liberadas pelo Departamento de Proteção Ambiental (DEP), segundo um comunicado na quinta-feira (27). As praias, a maioria localizada nos condados de Atlantic, Monmouth e Ocean, foram proibidas ao público depois de detectados níveis altos da bactéria enterococo.

O DEP testa as águas das praias oceânicas e baias durante o verão, emitindo avisos de alerta quando altos níveis da bactéria são detectados. Caso os níveis permaneçam no segundo dia, a praia é interditada ao público. O órgão relacionou a concentração alta de bactérias às tempestades recentes. O fenômeno ocorre quando a chuva leva as fezes dos gansos selvagens e outros animais em contato com a água.

Quais são os perigos de nadar em praias poluídas? Mesmo que a pessoa não engula a água; isso pode causar infecções nos ouvidos, olhos e pele. Os avisos de alerta haviam sido emitidos para as respectivas praias: Condado de Monmouth: Deal – Philips Avenue (130 efu), Hathaway Avenue (150 efu), Highlands – Miller Beach (160 efu), Long Branch – South Bath (320 efu), North Bath (110 efu), Middletown – Ideal Beach (140 efu), Sea Bright – Rumson Road (160 efu), Sea Girt – New York Boulevard (140 efu) e Spring Lake – York Avenue (110). Ocean County: Ocean Gate – Wildwood (160 efu), Point Pleasant Beach – Maryland Avenue (110 efu), Point Pleasant Borough – River (150 efu), Stafford – Jennifer (120 efu) e Toms River – 4thAvenue (140 efu) e North Beach (450 efu). Atlantic County: Somers Point – New Jersey Avenue (120 efu), Ventnor – Dorset (360 efu), Washington (170 efu), Austin (305 efu), New Haven (382 efu), Atlantic City – Georgia (125 efu), Bartram (175 efu), Montgomery Avenue (120 efu), Annapolis Avenue (130 efu), Missouri Avenue (122 efu), North Carolina Avenue (120 efu) e Pennsylvania Avenue (440 efu). Condado de Cape May: North Wildwood – 2nd Avenue e JFK (120 efu) e Ocean City – North (120 efu), Surf (120 efu) e Park (120 efu).