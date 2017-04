Após ter ingressos esgotados, Alcione fará show extra em Newark

A eterna “Marrom” se apresentará no restaurante Delícias de Minas, no bairro do Ironbound, na quinta-feira (27)

No sábado (22), a partir das 11:00 pm, a cantora Alcione se apresentará pela primeira vez no salão de eventos do restaurante Delícias de Minas, no bairro do Ironbound, em Newark. O carisma e enorme talento vocal da artista, que embalou gerações, fizeram com que os ingressos para o show se esgotassem rapidamente, portanto a eterna “Marrom” realizará um espetáculo extra na quinta-feira (27), a partir das 8:00 pm, no mesmo local. Quem não conseguiu ingressos para a primeira apresentação, essa é a oportunidade de ver e ouvir ao vivo um dos grandes talentos da música popular brasileira, especialmente o samba. Os ingressos já estão à venda.

Desde pequena, graças ao pai policial e integrante da banda de sua corporação, João Carlos Dias Nazareth, inserida no meio musical maranhense, Alcione fez sua primeira apresentação já aos doze anos. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1967, trabalhando na TV Excelsior. Após ter feito excursão por países da América do Sul, morou na Europa por dois anos. Voltou ao Brasil em 1972 e três anos depois ganhou o primeiro disco de ouro através do primeiro LP, A voz do samba (1975). Identificando-se com o samba, desde cedo se tornou fervorosa simpatizante da Mangueira, Escola que reunia grandes sambistas na capital fluminense. Ganhou o apelido de Marrom, com o qual também é conhecida, e o primeiro grande sucesso foi “Não deixe o samba morrer”, de Edson e Aluísio, no repertório do primeiro LP.

Em mais de três décadas de carreira, ganhou prêmios de dezenove discos de ouro, dois de platina e um duplo de platina; por dois anos consecutivos, ganhou o prêmio Tim na categoria melhor cantora de samba, entre 2004 e 2005.

Considerada um dos orgulhos do Maranhão, a cantora Alcione recebeu várias homenagens não apenas na sua terra natal como em diversas partes do Brasil. Apenas para citar as mais importantes: Alcione virou nome de um importante teatro, localizado no centro histórico de São Luís, sua terra natal; Em 2003 foi inaugurado, também em São Luís, o Elevado Alcione Nazareth, um importante viaduto que liga os bairros Ipase e Vila Palmeira. No Rio de Janeiro, foi tema de samba-enredo em 1994 da escola de samba Unidos da Ponte, com o enredo “Marrom da cor do samba”, embora a cantora se declare amante da escola de samba Mangueira. Ela recebeu diversos prêmios ao longo da carreira, dos quais vários discos de ouro e platina. Uma prova disso, desde o início do Prêmio Tim de Música que ela sempre é eleita como a melhor cantora de samba, fazendo parte também do ABC da Música composto por: A: Alcione, B: Beth Carvalho e C: Clara Nunes.

O restaurante Delícia de Minas fica localizado na 168 McWhorter St., no bairro do Ironbound, em Newark. Mais informações sobre o show extra da cantora Alcione podem ser obtidas através do tel.: (973) 589-1920.