Após transplante, brasileira é diagnosticada novamente com leucemia

Em 14 de fevereiro deste ano, Lenir Tatiane Uhno de Souza foi diagnosticada novamente com leucemia linfoide aguda (LLA)

Em agosto de 2018, Lenir Tatiane Uhno de Souza, de 35 anos, casada, foi diagnosticada com leucemia linfoide aguda (LLA). Na ocasião, um irmão mais velho dela foi identificado como doador de medula óssea 100% compatível e o transplante obteve sucesso. Entretanto, em 14 de fevereiro deste ano, exames de rotina revelaram que a doença havia retornado, fazendo com que a brasileira necessite de outro doador, mas desta vez desconhecido. Na luta contra o tempo, o drama vivido por Lenir foi postado nas redes sociais, particularmente no Facebook.

“Lenir Tatiane Uhno de Souza, de 35 anos, casada e mãe de 2 filhos. Em agosto de 2018, nossa amiga Tatiane descobriu um câncer (Leucemia Linfóide Aguda – LLA). Naquele momento, só um anjo doador 100% compatível poderia salvá-la. Este milagre aconteceu com a descoberta que seu irmão mais velho era compatível com ela! Foi uma alegria imensa com a descoberta do anjo compatível, o tão sonhado transplante de medula óssea, a ‘pega’ da medula e, principalmente, a bênção de vencer o câncer através deste lindo ato de amor ao próximo! Mas (infelizmente), em 14 de fevereiro de 2020, após exames de rotina, constataram que a doença havia voltado! Agora, só um anjo desconhecido poderá salvá-la!!! precisamos muito do apoio de todos para dar à esta família, muitos momentos de alegria, livre do câncer e celebrando uma nova vida!

. Cadastramento:

Os imigrantes podem ajudá-la (Lenir) se cadastrando no programa de medula óssea do país onde vivem. Nos Estados Unidos, os brasileiros podem fazer a diferença na vida dela se cadastrando através dos diversos links do programa americano BeTheMatch: Join.bethematch.org/Anjosdamedula. Basta residir nos EUA, ter entre 18 a 44 anos, o cadastro é gratuito e o status migratório não interfere em nada. Para mais informações e apoio no cadastro contate o coordenador e ativista Roosevelt Ramos, através do tel.: (407) 276-4860 ou e-mail: [email protected]

No Brasil, o cadastramento pode ser feito através do programa REDOME. Basta ter entre 18 a 54 anos, estar em bom estado de saúde e comparecer a um hemocentro mais próximo da residência. Informações: http://redome.inca.gov.br