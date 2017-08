Aprovação de Trump cai para nível mais baixo

A pesquisa de opinião foi realizada antes do discurso polêmico de terça-feira (15)

O nível de aprovação do Presidente Donald Trump atingiu o índice mais baixo desde que ele assumiu o cargo em janeiro, com somente 35% dos americanos satisfeitos com a atuação dele. Vale frisar que os dados foram colhidos antes da defesa furiosa dele da manifestação realizada por radicais brancos, revelou uma pesquisa divulgada na quarta-feira (16).

Quase 55% dos entrevistados não aprovam o trabalho do novo presidente, segundo a pesquisa do Marist College. Embora Trump ainda permaneça popular entre os republicanos, com 79% de aprovação, o índice é bem mais baixo que os 91% em junho.

“Apesar de os estarem na maioria a favor de Trump, a cautela focalizar na diminuição da base de apoio do presidente”, disse o professor Lee Miringoff, diretor do Marist College Institute for Public Opinion. “Uma vez que os índices entre democratas e independentes são baixos, uma rachadura entre os apoiadores mais ardentes é algo que Trump não pode se dar ao luxo”.

O professor Larry Sabato, diretor do Centro de Políticas da Universidade da Virginia, disse que os índices representam um sinal claro para a equipe de Trump. “Durante muitos meses, eu acompanhei o índice mais baixo ficar em 35%, ou seja, mesmo em épocas ruins, ele tende a manter um terço do país. Isso representa as bases republicana e independente que o apoiam”, comentou.

“Entretanto, a marcante coletiva de imprensa de terça-feira na qual um Trump desafiante mais uma vez ‘culpou ambos os lados’ pelo final de semana violento em Charlottesville, Virgínia, poderá ameaçar esse índice”, acrescentou. “Sem dúvida, a coletiva de imprensa de ontem poderá testar esse índice mais baixo”.

Na terça-feira (15), Trump criticou os radicais brancos violentos e os neonazistas que participaram da manifestação “Una a Direita”, mas também disse que havia muitas pessoas boas entre aqueles que carregavam tochas, muitos deles entoando slogans nazistas e antissemitas e portavam bandeiras com suásticas. Ele também criticou os ativistas que se manifestaram contra a passeata, acusando-os de serem igualmente culpados por incitar a violência e ele pareceu sugerir a equivalência moral entre os dois lados, enfurecendo republicanos e democratas.

A margem de erro da pesquisa é de 3.3%, enquanto que a margem para os eleitores entrevistados é de 3.1%.