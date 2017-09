Ícone do gospel, André Valadão se apresenta em Kearny-NJ

O cantor gospel se apresentará neste final de semana no Estado Jardim

No sábado (23), às 7:00 pm, e domingo (24), às 10:00 am, o cantor gospel e pastor evangélico André Valadão estará presente na Igreja o Bom Pastor, na 780 Kearny Avenue, em Kearny. Ele representa atualmente um ícone na música gospel brasileira, conquistando os prêmios de “Melhor Cantor” e “Revelação Masculina” pelo Troféu Talento 2005; considerado a maior premiação da música gospel no Brasil. O CD “Milagres” é outro grande sucesso no qual André ministra vida aos corações. Hoje, André Valadão é presença marcante em grandes eventos nacionais e internacionais, onde tem ministrado a milhares de pessoas.

Além da carreira solo, ele ministra também pelo grupo Diante do Trono, da Igreja Batista da Lagoinha (IBL). A carreira dele começou em 1998; data que marca a gravação do primeiro CD do grupo Diante do Trono que já atingiu milhões de cópias vendidas.

Ainda no Diante do Trono, André e sua irmã Ana Paula Valadão Bessa conquistaram o público cristão tanto do Brasil como do exterior. Foi com um público em média de 1 milhão de pessoas em cada gravação, que o Diante do Trono conta com 7 CDs recordes de vendas no meio gospel nacional.

André é casado com Cassiane Valadão. Ele é cantor e compositor de sucessos tocados nas principais rádios gospel de todo o Brasil. Além disso, Valadão é formado como ministro pelo Rhema Bible Trainning Center/Kenneth Hagin Ministries (EUA). Formado pela Escola de Missões DOMATA em Tulsa/Oklahoma e pelo seminário de música Christ For the Nations em Dallas no Texas.

André é filho do pastor presidente da igreja Batista da Lagoinha, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), Márcio Valadão. A carreira solo teve inicio em 2004 e entre muitas premiações ele foi também indicado ao Grammy Latino 2009 pelo álbum: “Fé”. O Hit “Até Quando” (letra do Missionário R.R. Soares) é um dos seus sucessos.

Em 21 de abril de 2011, André recebeu a Medalha da Inconfidência, a mais alta comenda concedida pelo Governo de Minas Gerais. A entrega do prêmio foi na cidade de Ouro Preto, entre os presentes estava a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-governador de Minas Gerais Antônio Anastásia. Mais informações sobre a visita de Valadão a Igreja o Bom Pastor podem ser obtidas no site: www.obompastor.org