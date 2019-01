Maranhense Flávia Bittencourt fará show em Nova York

A cantora e compositora maranhense se apresentará no célebre clube de Jazz NuBlu, em Manhattan (NY)

Em 2 de fevereiro, a cantora e compositora maranhense Flávia Bittencourt se apresentará no tradicional clube de Jazz NuBlu, em Manhattan (NY). Eclética, após lançar “Sentido”, seguido de “Todo Domingos”, uma homenagem à obra de Dominguinhos, o CD “No Movimento” e o DVD “Leve”, ela agora se prepara para o seu quinto trabalho intitulado “Eletrobatuque”.

Durante sua carreira, a artista sempre prezou por arranjos instigantes, a emoção de sua voz afinada, sensível, aprofunda-se a cada inflexão que puxa a interpretação para o centro do canto. Dona de um vibrato que se encaixa a perfeição nos finais das sílabas, seu cantar é fluido e tem o dom de deleitar mesmo aos que se dizem saturados pelo “excesso de cantoras na praça”.

Ela iniciou a carreira na adolescência, influenciada por cantores e compositores como Dominguinhos, Lenine, Elizeth Cardoso, Beatles e manifestações culturais do Maranhão, como Bumba-meu-boi, tambor de crioula, bloco tradicional, entre outras. Nos 400 anos da cidade de São Luís (MA), Flávia se apresentou junto à Orquestra Sinfônica Brasileira, na grande celebração ocorrida em 2012.

Com 11 anos de carreira, ela se prepara para a turnê e gravação do seu 5º trabalho. Trazendo consigo, em seus arranjos, toda a experiência que adquiriu pelo mundo durante suas turnês nacionais e internacionais. Esse intercâmbio é nítido neste novo trabalho que utiliza sons eletrônicos misturados às influências brasileiras, europeias e latinas, mostrando assim sua versatilidade como musicista.

A banda dela é formada por Flávia Bittencourt, voz, violão e teclado, Felipe Tauil, percussão e bases eletrônicas, Rui Mário, sanfona e teclado, e Daniel, violoncelo e efeitos. Além do virtuosismo dos integrantes da banda, as cordas e sanfona trazem a influência dramática do tango de Piazzola, tudo isso unido à música eletrônica, trazendo ares da contemporaneidade.

. Mulheres de destaque:

Na gravação do DVD há participações da atriz Nathalia Timberg na locução de um poema de Carlos Dimuro e da artista Sandra de Sá. O projeto visou destacar a presença da mulher na literatura, a construção e desconstrução do feminino através da poesia e prosa e ainda músicas em homenagem ao universo feminino. Flávia interpretou canções cuja temática é a mulher. Além disso, ela lançou o musical “Mulher” com a bailarina Ana Botafogo, no qual ambas prestam tributo às mulheres que marcaram história na literatura, música, política, ou seja, na sociedade brasileira. Em cena, as duas artistas homenageiam mulheres como a Princesa Isabel, Chiquinha Gonzaga, Zuzu Angel, Maria da Penha e Bibi Ferreira. A homenagem é feita através de músicas autorais de Bittencourt, aliadas à dança de Botafogo, tudo entrelaçado à interpretação teatral de ambas.

O NuBlu fica localizado na Avenue C, em Manhattan (NY). Mais informações: www.nublu.net