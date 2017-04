Wesley Safadão chega aos EUA para gravar DVD ao vivo

A festa começa nesta quinta-feira, dia 13, com uma festa na piscina do hotel

Depois de gravar DVD na própria casa, em Fortaleza, o cantor Wesley Safadão gravará agora, seu primeiro DVD internacional.

‘WS in Miami Beach’ será o primeiro DVD de Wesley gravado fora do Brasil. Cantor e família embarcaram usando camisetas personalizadas nesta terça-feira para Miami ao lado de sua família. O cantor inicia em breve os preparativos para a gravação do DVD ‘WS in Miami Beach’, o terceiro na carreira, sendo o primeiro fora do Brasil.

Pouco antes da viagem, Safadão publicou em sua conta no Instagram uma foto onde aparece vestindo uma camisa personalizada escrito ‘Sun & Beach & Miami & Wesley’. Sua esposa, Thyane Dantas, e os filhos, Yhudy e Ysis, também usavam a camiseta. “Obrigado por tudo Senhor! #DvdWsInMiamiBeach”, escreveu na legenda da foto.

A festa começa nesta quinta-feira, dia 13, com uma festa na piscina do hotel e regada a muito champanhe. Para abrir o agito, a banda Eva vai tocar na véspera das filmagens. Já a despedida será no final de semana, na piscina, ao som dos DJs Raul e Larissa Lawh.

PACOTE: O cantor cearense disponibilizou um pacote turístico para os fãs brasileiros que o quisessem acompanhar a Miami. Os preços variaram de R$ 6 mil a R$ 9 mil, para passar quatro dias na cidade, com direito a entrada no show. Os pacotes incluem passagem aérea ida e volta (Brasil- Miami), hospedagem no Eden Roc Miami Ceach Resort, traslado do aeroporto e seguro viagem.

As excursões saíram de Fortaleza, Recife, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Os pacotes custaram single: U 3,1 mil (R$ 9,9 mil), duplo: U 2,5 mil (R$ 8 mil), triplo: U 2,2 (R$ 7 mil) e U 1,9 mil (R$ 6 mil). Os valores foram convertidos na cotação do dólar de R$ 3,22 (23 de agosto)..