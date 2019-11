Artista brasileira exibirá Projeto Transeuntis Mundi em NY e FL

A obra é uma instalação artística imersiva que combina realidade virtual, desempenho, instalação de vídeo e som

A artista plástica Cândida Borges foi selecionada para apresentar obra de realidade virtual do Projeto Transeuntis Mundi na Exposição Art Context Miami (FL), na sexta-feira (22), e no Instituto de Tecnologia de Rochester (NY), em 7 e 8 de dezembro.

A obra “Transeuntis Mundi” é uma instalação artística imersiva que combina realidade virtual, desempenho, instalação de vídeo e som, em co-autoria com o artista colombiano Gabriel Mario Vélez. Seu tema contempla pesquisas sobre migração, identidade e legado cultural humano e tem Nova York como a principal cidade da instalação, além de contemplar outras 6 cidades como Rio de Janeiro, Bogotá e Londres. Mais de 2500 visitantes passaram pela exposição em Medellín, e a obra começou uma turnê que inclui Bogotá, Rio de Janeiro e Plymouth (UK).

. Os autores:

A artista Cândida Borges é um dos principais pesquisadoras brasileiras em evidência no meio acadêmico e artístico internacional. Radicada em Nova York desde 2013, ela se define com origens na Bahia e Rio de Janeiro. Ela Teve toda sua formação nas universidades públicas brasileiras e tem seu trabalho reconhecido com prêmios e lançamentos internacionais. Dentre eles, destacamos sua presença na New York Foundation for the Arts (NYFA) e o Prêmio da Fundação Nacional de Artes, mais importante órgão cultural brasileiro, que a trouxe à Nova York em 2013.

Em 2018, Cândida se associou ao pesquisador e artista plástico colombiano, Gabriel Mário Vélez, para desenvolver essa obra e pesquisa sobre a criação artística e as ciências sociais nos temas relacionados a diáspora, especialmente da América Latina. Ambos são professores e artistas, pesquisadores da Unviersidade de Antioquia (Medellín, Colômbia) e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Seus trabalhos podem ser conhecidos em http://www.candidaborges.com e http://www.gabrielmariovelez.com.

. Exposições:

Art Context Miami, em 7 e 8 de dezembri, em Miami (FL). Info.: https://www.contextartmiami.com. Symposium 2019 – Rochester Institute of Technology, na sexta-feira (22), em Rochester (NY). Info.: Symposium 2019