Artista cria selo 3D de abolicionista para nota de US$ 20

Dano Wall projetou um selo em 3D de Harriet Tubman, que nasceu em escravidão e fugiu para a liberdade em 1849

Um selo com o rosto de Harriet Tubman esgotou em apenas 2 dias depois que o secretário do Tesouro Nacional, Steven Mnuchin, anunciou que estava apoiando a nota de US$ 20 redesenhada com a líder abolicionista do século 19 até 2028. Frustrado pelo atraso, um fã da abolicionista criou o artefato, que custa US$ 20.

O artista do Brooklyn, Dano Wall, resolveu agir por conta própria, projetando um selo em 3D que os admiradores de Tubman podem usar para substituir o rosto de Andrew Jackson por uma foto de sua abolicionista favorita e espiã do Exército da União.

O projeto final da nova lei está agendado para ser revelado em 2020, marcando o 100º aniversário da 19ª Emenda que deu às mulheres o direito de votar. Entretanto, depois que Mnuchin, disse a um painel do Congresso semana passada que o governo estaria atrasando o plano de substituir Jackson por Tubman no projeto de lei até 2028, Wall foi às redes sociais para expressar seu descontentamento.

“Nós vamos ver sobre isso”, postou Wall no Twitter, com uma foto da nota de US$ 20 alterada.

Wall desenhou o selo em 2017, logo após a posse do presidente Trump. A imagem em 3D de Tubman cobre o rosto do 7º presidente do país, um proprietário de escravos cuja sórdida história inclui o Ato de Remoção dos Índios de 1830.

“Houve, compreensivelmente, uma onda repentina de interesse nos selos de Harriet Tubman desde o anúncio de Steven Mnuchin esta semana”, disse Wall em sua página no Facebook. “Eu imediatamente vendi tudo o que tinha em estoque e recebi mais de 2 mil mensagens de pessoas perguntando quando mais selos estarão disponíveis”.

Tubman nasceu em escravidão e escapou para a liberdade em 1849. Ela se tornou uma abolicionista e ativista que arriscou sua vida ajudando a libertar centenas de escravos.