Artistas maranhenses lançam livros, CD e DVDs em NY

O fotógrafo Meireles Jr. e a cantora e compositora Flávia Bittencourt exibirão suas obras na Saphira & Ventura Gallery, na Big Apple

O nordeste brasileiro marca presença no cenário cultural em Manhattan (NY), nesta primavera. Na quarta-feira (17), às 7:00 pm, o fotógrafo maranhense Meireles Jr. lançará em Nova York duas das suas obras de mais destaque: “Entre o Céu e a Terra – Maranhão Patrimônio de Imagens” e “Sobrenatural: Impressões Sobre os Lençóis Maranhenses e o Grand Canyon”. O evento terá lugar na Saphira & Ventura Gallery, na 4W 43rd St., Suíte 415, em Manhattan (NY), e é grátis e aberto ao público.

Além da assinatura dos livros, ocorrerá uma exibição fotográfica com imagens das duas obras e a exibição do documentário que acompanha o livro “Sobrenatural”, que revela o processo de produção e elaboração do trabalho. As imagens fotográficas e documentário continuarão a ser exibidos na quinta (18) e sexta-feira (19), das 1:00 pm e 7:00 pm, também na galeria.

Divulgar a cultura do Maranhão pelos quatro cantos do mundo já se tornou marca nos trabalhos desenvolvidos por esse filho da terra orgulhoso, Meireles Jr. Durante o lançamento dos livros, a também maranhense Flávia Bittencourt realizará o pocket show “Sounds and Lights, durante o qual apresentará o seu trabalho mais recente, o álbum “Leve”.

Meireles Júnior iniciou a carreira de fotógrafo profissional no último ano do curso superior de Design na Universidade Federal do Maranhão, em 1995. Ao longo dos anos, ele desenvolveu uma técnica apurada, a qual lhe rendeu diversas premiações, elogios da crítica especializada e, especialmente, um imenso respeito do público em geral. Uma das principais características do fotógrafo é a inquietação. Ele está sempre em busca de projetos novos que possam traduzir a realidade em imagens.

Já a cantora e compositora Flávia Bittencourt apresenta na Big Apple o CD/DVD “Leve”, gravado no Teatro Arthur Azevedo, em São Luís do Maranhão, pela gravadora Coqueiro Verde Records. A obra celebra os 10 anos de carreira de Flávia e o repertório é composto de músicas autorais e releituras de autores consagrados. Ela “caminha” com desenvoltura por ritmos variados e oferece uma sonoridade peculiar e tipicamente brasileira. O álbum tem a participação especial de estrelas como Alcione e Luiz Melodia, além do cantor e compositor nordestino Antúlio Madureira e direção musical de Aquiles Faneco. O repertório variado inclui “Hoje eu quero sair só”, de Lenine, “Eu só quero um xodó”, de Dominguinhos, e “Praieira”, de Chico Science. Antes de chegar à Nova York, Bittencourt levou sua turnê à várias capitais brasileiras.

“Quem for na quarta-feira (17), vai ouvir uma sonoridade muito parecida com a que a gente gravou. Apesar de estarmos com a banda reduzida, vamos conseguir trazer o peso da música eletrônica contemporânea misturada aos elementos nordestinos, então, será um show dançante e muito animado”, adiantou Flávia.

O evento é gratuito, porém é necessário confirmar a presença antecipadamente (RSVP) através do e-mail: [email protected]