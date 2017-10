As 30 cidades mais violentas de New Jersey

Nos últimos 5 anos, o Estado Jardim apresentou queda nos índices de criminalidade

Em 2016, pelo 5º ano consecutivo, caiu o índice de crimes violentos no Estado Jardim, um contraste gritante com o resto dos EUA, onde a violência aumentou novamente, em parte devido aos homicídios ocorridos nas cidades grandes, segundo o relatório mais recente divulgado pelo FBI. Nacionalmente, os crimes violentos aumentaram 4.1% em 2016 e os homicídios cresceram 8.6%. Esse aumento ocorreu depois da disparada em 2015, quando os crimes violentos aumentaram 3.9% e os homicídios pularam para 10.8%.

O cálculo do índice de crimes violentos é feito levando-se em consideração o número de casos dividido por cada 10 mil residentes de uma determinada cidade. A categoria de crimes violentos inclui assassinato, homicídio com a intenção de matar, estupro, roubo e agressão com agravantes. Somente cidades com a população mínima de 9.549 habitantes são incluídas no relatório anual, pois áreas de com população mais baixa podem elevar o índice. Somente municípios que forneceram dados ao FBI foram incluídos, por exemplo, não houve dados para Atlantic City.

Em ordem de violência, as 30 cidades consideradas mais violentas em New Jersey foram: 1º) Condado de Camden – índice: 211.51 por 10 mil moradores, 2º) Asbury Park – índice: 141.52 por 10 mil moradores, 3º) Trenton – índice: 134.73 por 10 mil moradores, 4º) Orange – índice: 112.24 por 10 mil moradores, 5º) Newark (Sem dados disponíveis), 6º) Irvington – índice: 93.51 por 10 mil moradores, 7º) Bridgeton – índice: 90.06 por 10 mil moradores, 8º) Elizabeth – índice: 81.64 por 10 mil moradores, 9º) Millville – índice: 79.14 por 10 mil moradores, 10º) Paterson – índice: 76.46 por 10 mil moradores, 11º) New Brunswick – índice: 68.58 por 10 mil moradores, 12º) Plainfield – índice: 67.55 por 10 mil moradores, 13º) East Orange – índice: 67.45 por 10 mil moradores, 14º) Lindenwold – índice: 64.01 por 10 mil moradores, 15º) Neptune – índice: 57.44 por 10 mil moradores, 16º) Passaic – índice: 56.07 por 10 mil moradores, 17º) Pleasantville – índice: 54.66 por 10 mil moradores, 18º) Burlington City – índice: 52.19 por 10 mil moradores, 19º) Vineland – índice: 48.83 por 10 mil moradores, 20º) Jersey City – índice: 47.93 por 10 mil moradores, 21º) Perth Amboy – índice: 39.79 por 10 mil moradores, 22º) Hillside Township – índice: 35.94 por 10 mil moradores, 23º) Woodbury – índice: 35.22 por 10 mil moradores, 24º) Pemberton – índice: 34.96 por 10 mil moradores, 25º) Long Branch – índice: 34.56 por 10 mil moradores, 26º) Morristown – índice: 33.43 por 10 mil moradores, 27º) Somers Point – índice: 33.43 por 10 mil moradores, 28º) Willimboro Township – índice: 32.37 por 10 mil moradores, 29º) Linden – índice: 32.30 por 10 mil moradores e 30º) Eatontown – índice: 31.80 por 10 mil moradores.