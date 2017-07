As praias que mais multam carros em NJ

Além do congestionamento, um dos problemas enfrentados pelos motoristas é o preço alto dos estacionamentos

Os motoristas que planejam passar um dia na praia precisarão de bastante dinheiro para “alimentar” os parquímetros (meters) próximos a orla marinha. Bastar o tempo esgotar e o veranista esquecido poderá receber uma salgada multa. Na realidade, alguns balneários tendem a multar mais motoristas que outros locais. Entre julho de 2015 a junho de 2016, as cidades litorâneas campeãs na emissão de multas em New Jersey foram: Asbury Park (28.964 multas), Seaside Heights (8.242 multas), Seaside Park (4.488 multas), Bradley Beach (3.859 multas), Point Pleasant Beach (15.842 multas), Wildwood City (6.177 multas), North Wildwood (7.783 multas), Cape May City (7.825 multas), Belmar (5.899 multas), Allenhurst (549 multas), Loch Arbour (391 multas), Ventnor (5.225), Margate (2.127 multas), Sea Isle City (3.603 multas), Atlantic City (21.088 multas), Avon-by-the-sea (675 multas), Sea Bright (1.500 multas), Ship Bottom (1.076 multas), WildWood Crest (1.441 multas), Long Branch (5.676 multas), Deal (1.825 multas), Lavallette (771 multas), Ocean City (6.647 multas), Spring Lake (1.302 multas), Mantoloking (352 multas), Manasquan (1.441 multas), Stone Harbor (1.048 multas), Bay Head (338 multas), Surf City (445 multas), Avalon (1.144 multas), Beach Haven (671 multas), Longport (336 multas), Brigantine (1.086 multas), Monmouth Beach (433 multas), Cape May Point (17 multas), Sea Girt (98 multas), Long Beach (873 multas), Harvey Cedars (26 multas), Brick (1.234 multas), Toms River (2.497 multas), Barnegat Light (16 multas), Berkeley Twp. (462 multas), Upper Township (4 multas) e Neptune (43 multas).