Asfalto novo da Rota I-78 “cega” motoristas

A nova mistura no asfalto é mais duradoura, embora reflita os raios solares com mais intensidade

Um trecho da Rota 78 que teve o asfalto trocado possui a superfície tão brilhante, especialmente durante a manhã, que levou os motoristas que trafegam pela área perguntarem o que estava misturado ao asfalto.

“Esta manhã, o brilho da rodovia estava realmente ruim; era como dirigir numa folha de papel alumínio”, postou ele.

O pavimento novo na Rota 78 East, nas proximidades da Rota 24, reflete intensamente a luz solar, quase como prata, e a porta-voz do Departamento de Transportes (NJDOT), Dan Triana, explicou a razão.

“O NJDOT está usando uma mistura asfáltica que possui duração mais longa e é mais resistente às derrapagens no projeto de recapeamento da I-78 nos condados de Union e Essex”, disse Trina. “Devido à composição do material usado nesse pavimento, ele pode refletir a luz com mais intensidade que as misturas anteriores usadas na I-78”, disse ele.

A boa notícia para os motoristas é que o reflexo diminuirá com o passar do tempo e envelhecimento do asfalto.

“Qualquer brilho aparente na nova superfície irá diminuir nos próximos meses”, acrescentou Trina.

Este trecho da I-78 tornou-se popular entre os motoristas depois de vários pedidos feitos por eles para que o asfalto na região fosse trocado desde 2015. O projeto foi suspenso diversas vezes devido às condições climáticas inapropriadas até o verão passado.