Assassinato de universitária “incendeia” debate migratório

Apesar de o status migratório de Cristhian Bahena Rodriguez ainda não ter sido confirmado, o crime é citado por republicanos em comícios

A prisão de um possível imigrante indocumentado por ter sequestrado e assassinado a estudante universitária Mollie Tibbetts, em Iowa, agitou o debate migratório; especialmente com a aproximação das eleições intermediárias em novembro nos EUA. Na noite de terça-feira (21), o Presidente Trump mencionou o incidente num comício em West Virgínia e considerou as leis migratórias do país “uma desgraça”, poucas horas depois que a mídia divulgou que Cristhian Bahena Rivera, de 24 anos, teria confessado o crime.

“Você escutou sobre isso hoje, com esse estrangeiro ilegal vindo, muito triste, do México e você sabe o que aconteceu com aquela mulher jovem, bonita e extraordinária”, disse Trump à multidão. “Isso nunca deveria ter acontecido. Ilegalmente em nosso país. Nós sofremos um impacto imenso, as leis são tão ruins. As leis migratórias são uma desgraça imensa”.

Trump acrescentou que, para que as leis migratórias mudem, “nós temos que ter mais republicanos. Nós temos que consegui-los”.

Kim Reynolds (R-Iowa) criticou o sistema migratório “quebrado” como o motivo porque Rivera morava nas proximidades de Brooklyn, Iowa, há cerca de 4 a 7 anos. “Como moradores em Iowa, nós estamos de coração partido e furiosos”, disse ela. “Nós estamos furiosos que um sistema migratório quebrado permitiu que um predador como esse vivesse em nossa comunidade, portanto, faremos todo o possível para levar o assassino de Mollie à justiça”.

Os arquivos em Iowa revelaram que Rivera não tinha antecedentes criminais e ainda não foi confirmado o status migratório dele. A página do Facebook dele informa que ele é natural de Guayabillo, uma cidade com menos de 500 pessoas no estado mexicano de Guerrero. Nos últimos 4 anos, ele vinha trabalhando na Yarrabee Farms, de propriedade de uma proeminente família republicana. Através de um comunicado, a fazenda informou que ele vinha sendo “um bom funcionário” e foi considerado legal para trabalhar nos EUA através de um sistema do governo federal.

Os investigadores focalizaram em Rivera graças aos vídeos recuperados de câmeras de segurança e o acusaram de homicídio em 1º grau na morte de Tibbetts. A jovem desapareceu em 18 de julho e isso provocou a busca em massa pelo paradeiro dela. O réu está detido no Escritório do Xerife de Montezuma sob a fiança de US$ 1 milhão somente em dinheiro.