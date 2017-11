Assassino de 4 pessoas pode ser condenado à morte na FL

Adam Matos foi considerado culpado de matar a ex-namorada, o namorado atual e os pais dela

Na quinta-feira (16), um grupo de jurados considerou Adam Matos, de 32 anos, morador em New Port Richey (FL), culpado das 4 acusações de homicídio em 1º grau. O réu era acusado de ter matado, em 2014, a ex-namorada e mãe do filho dele, Megan Brown, o namorado novo dela, Nicholas (Nick) Leonard, e os pais dela, Greg e Margaret Brown.

Os 12 jurados chegaram unanimemente ao veredito depois de debaterem por quase 3 horas.

Daniel Leonard, pai de Nick, disse que esperava há muito tempo por esse dia. “Realmente, foi um momento bastante feliz. Nós vínhamos lutando durante três anos por esse dia e a promotoria pública fez um excelente trabalho, juntando todas as peças e não deixando nada de fora”, comentou.

Matos não esboçou emoção quando o veredito foi lido.

Os promotores públicos disseram que o réu matou as 4 vítimas, desovou os corpos delas ao longo de uma rodovia e se livrou das armas do crime num canal atrás da casa. Eles detalharam que, depois de matar os quatro, ele ordenou pizza pelo telefone e vendeu os cães da família através do site Craiglist.

Matos tentou fugir com o filho, Triston, mas foi capturado no Floridan Hotel poucos dias depois. Na ocasião, ele disse ao noticiário local News Channel 8 que era inocente.

Durante a audiência na quarta-feira (15), ele assumiu que matou as 4 vítimas, mas em legítima defesa. “Na ocasião, eu senti que a minha vida estava em perigo”, alegou.

Matos disse que Leonard o atacou primeiro, entretanto, Daniel Leonard rebateu que isso não era típico do filho. “Ele (Nick) era, ele amava as pessoas. Ele não fez isso. Ele não era uma pessoa grosseira”, comentou.

Daniel acrescentou que estava feliz que o processo de julgamento estava concluído. “De qualquer forma, a vida dele acabou e, basicamente, isso é tudo o quê podemos pedir”, concluiu.

O processo de sentença começará na segunda-feira (20). O grupo de jurados decidirão se Matos será condenado à pena de morte.