Astro em ascensão, Gustavo Mioto se apresenta em Newark

O cantor sertanejo se apresentará no Avenue A Club, no bairro do Ironbound

No próximo sábado (14), o cantor Gustavo Mioto se apresentará no Avenue A Club, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). Os ingressos podem ser adquiridos online através do site: tiktx.com e informações obtidas através do tel.: (973) 589-1920. A casa noturna fica localizada na 58 Avenue A. Esta será a grande oportunidade de assistir ao vivo um dos maiores nomes da música sertaneja na atualidade no Brasil.

Gustavo Mioto é um dos maiores contratantes de música sertaneja do Brasil na atualidade. Por influência do pai, que tocava em bandas de baile, quando tinha apenas 6 anos de idade, ele começou a tocar violão e se matriculou em um conservatório musical de Votuporanga (SP). Aos 10 anos de idade, compôs sua primeira música, “É Você Quem Vai Chorar” e assim começou a postar vídeos amadores no YouTube, recebendo convites para cantar em festivais de músicas e animar festas de amigos e familiares. Com 13 anos, viajou pelo Brasil como crooner da banda Oxigênio de São José do Rio Preto (SP), com o objetivo de obter mais experiência em shows. Em 2012, entrou em estúdio para gravar seu primeiro álbum intitulado “Fora de Moda” pela gravadora Play Mix, que teve como único single sua primeira música de trabalho “Ela Não Gosta de Mim”. Em janeiro de 2014, lançou como single “Eu Gosto de Você”, com participação da cantora Cláudia Leitte. A música ficou semanas entre as mais tocadas nas melhores rádios do Brasil.

Em julho de 2017, Gustavo lançou como single a faixa “Contramão” em todas as rádios do país. A música estreou em 3º lugar na Hot 100 da Billboard Brasil. Em maio de 2018, recebeu do presidente da ONErpm Brasil, Arthur Fitzgibbon, 4 certificações pelo sucesso das músicas “Impressionando os Anjos”, que recebeu disco de duplo de platina, “Anti-Amor”, que recebeu disco de platina pelas 67 milhões de execuções, “Coladinha em Mim”, que recebeu disco de platina pelas 55 milhões de execuções, e disco de ouro pelas 190 milhões de execuções do seu álbum “Ao Vivo em São Paulo – SP”. No dia 7 de dezembro de 2018, lançou a música “Solteiro Não Trai”, seu novo single. Em 22 de março de 2019, lançou seu primeiro EP intitulado “Pé na Areia”, com 7 faixas inéditas. No dia 6 de maio, lançou “Fake News” como único single do EP, que alcançou primeiro lugar no Top 100 Brasil. No dia 3 de novembro, Mioto gravou seu 3º DVD da carreira intitulado Ao Vivo em Fortaleza, que contou com a participação dos cantores Xand Avião e Wesley Safadão. No dia 22 de novembro, lançou a canção “Com ou Sem Mim”, primeiro single do seu DVD.

Ao longo de sua carreira, Gustavo já lançou os seguintes álbuns: “Fora de Moda” (2012), “Ciclos” (2015), “Ao Vivo em São Paulo-SP” (2017) e “Ao Vivo em Fortaleza” (2020).