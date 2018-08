Astros brasileiros agitarão o Brazilian Day in NY 2018

Ana Furtado, Tony Garrido, DJ Dennis, MC Koringa, Matheus & Kauan, Eduarda Brasil e os Paralamas do Sucesso estarão no palco da festa

No domingo (2), em plena Avenida das Américas, esquina com a Rua 46, em Manhattan (NY), acontecerá mais uma edição do Brazilian Day em Nova York. Esse ano, o evento terá a apresentação de Ana Furtado e a presença dos músicos Toni Garrido, DJ Dennis, MC Koringa, a dupla Matheus & Kauan, Eduarda Brasil (The Voice Kids) e a banda Paralamas do Sucesso.

“Há mais de 34 anos, o principal objetivo do festival Brazilian Day tem sido reunir pessoas e celebrar a música, a dança, a comida e o orgulho da comunidade brasileira. Hoje, podemos dizer que conseguimos reunir nossos amigos e vizinhos, não apenas da área de Nova York, mas também de todo o mundo, para celebrar a beleza de nossa cultura. Gostaríamos de agradecer antecipadamente pela sua participação e apoio neste grande festival que é organizado exclusivamente para você. Para o evento deste ano, já confirmamos vários nomes importantes da música brasileira. Esses artistas, e suas produções, farão uma festa espetacular no palco do festival Brazilian Day. A cidade de Nova York apoia o nosso esforço em organizar um evento tão grande e tudo isso para você. Então, esta é a sua oportunidade de exibir suas cores verde e amarela e aprender sobre a nossa fascinante cultura”, convida João de Matos, criador do evento no website do BR Day. (www.brazilianday.com)

O Brazilian Day existe há mais de 3 décadas em Nova York, acontecendo sempre na Rua 46, também conhecida como “Little Brazil”, no domingo que antecede o feriado do Dia do Trabalho nos EUA. Atualmente, a festa ocupa 25 quarteirões.

O evento transformou-se em um imenso sucesso, continuando, através dos anos, a atrair uma multidão cada vez maior, vinda de muitas partes dos Estados Unidos e de outros países.

Em 2013, segundo dados do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), milhares de pessoas estiveram presentes no Brazilian Day, lotando uma área de 25 quarteirões durante todo o dia. Dessa forma, o Brazilian Day se consolidou como um dos maiores eventos populares de Nova York e o maior evento brasileiro fora do Brasil.

Os promotores do Dia do Brasil, o jornal The Brasilians, a BACC (Brazilian-American Cultural Center), com apoio da TV Globo Internacional, esperam para a edição de 2018 uma multidão ainda maior.

Não há registro oficial da quantidade de brasileiros que vive hoje nos Estados Unidos. Entretanto, a ONG Brazil Information Center (BIC), localizada em Washington, D.C., estima que a população brasileira ultrapasse um milhão de pessoas. Estima-se, ainda, que destes brasileiros, pelo menos 300 mil vivem na área dos três estados: Nova York, Connecticut e New Jersey. Apenas no Queens, em Nova York, informa a ONG, vivem mais de 100 mil brasileiros.