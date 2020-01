Atacante brasileiro renova contrato com Miami Dolphins

Durval Queiroz, conhecido como Duzão, permanecerá no time Miami Dolphins por mais 2 temporadas até 2021

O mato-grossense Durval Queiroz Neto, conhecido como Duzão, permanecerá no time Miami Dolphins por mais 2 temporadas até 2021. Depois do final da última temporada, a equipe da Flórida anunciou a renovação do contrato de diversos jogadores, entre eles o defensor brasileiro. As informações são do jornal Brazilian Times.

Queiroz ao Dolphins em 2019, através do projeto internacional da liga NFL e conquistou espaço na equipe em nova posição. O brasileiro, que atuava na linha defensiva, trocou para o ataque e agora continua os treinamentos para aprender as técnicas e regras da nova função no campo. Com o novo vínculo, Duzão continuará na equipe no mínimo até a próxima pré-temporada já que a liga proíbe a dispensa de jogadores antes do período.

Com a troca de posição, Duzão atuou apenas em alguns minutos na pré-temporada contra o New Orleans Saints. A expectativa é que o jogador ganhe espaço na equipe comandada por Brian Flores. Nas redes sociais, o jogador comemorou o fim da temporada marcante e agradeceu pelas conquistas no ano.

“FIM da Temporada, tempo de agradecer e refletir sobre tudo que aconteceu comigo, tempo de se preparar e voltar com ainda mais fé e vontade na próximo ano, pois reconheceram meus esforços e hoje assinei uma extensão de dois anos de contrato. Eu tentei ser o melhor em todos meus momentos lá dentro e assim continuarei competindo e isso é o melhor da NFL. Vai ser um orgulho fazer parte da NEW ERA Miami Dolphins. Agradeço à minha família, ao kj, aos irmãos de time e todo staff do Dolphins pela oportunidade de estar com vocês”, disse Duzão.

Além de Duzão, os Dolphins renovaram com os linebackers Jake Carlock e Terrill Hanks, o tightend Chris Myarick, tackle Chidi Okeke e os wide receivers Andy Jones, T.J. Rahming e Terry Wright.

