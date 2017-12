Ateístas usam “Fake News” em propaganda contra o Natal

A expressão polêmica usada por Trump foi postada num outdoor em Albuquerque (NM)

Um outdoor na cidade de Albuquerque (NM) está causando controvérsias com sua mensagem antirreligiosa poucas semanas antes dos feriados de fim do ano. Exibindo uma das expressões preferidas do Presidente Donald Trump, quando ele se refere à imprensa em geral, a mensagem diz: “Just skip church. It’s all fake News!” (Simplesmente, não vá à igreja, pois são todas notícias falsas, em tradução livre).

Na parte de baixo do outdoor, em letras menores, o anúncio alegremente acrescenta: “Feliz feriados dos ateístas americanos!”

Desde que foi exposto ao público semana passada, alguns residentes na cidade consideraram a mensagem inapropriada. “Eu acho horrível porque já estamos quase no Natal e essa não é a forma que eu desejo celebrar os feriados”, disse Connie Lindsay à rádio local KRQE.

“Eu acho que a inclusão é importante. Ela é definitivamente importante, mas, nesse nível, eu não sei se é necessário”, comentou Greg Aguilar. “Isso simplesmente não faz parte do meu sistema de crença”.

Entretanto, a organização responsável pela mensagem contra a fé alega que está somente tentando fazer com que os não cristãos se sintam notados. “O Cristianismo ou qualquer outra religião não possui o monopólio sobre o (mês) dezembro. Então, a nossa mensagem é, de qualquer forma, se você quiser comemorar, siga em frente e faça isso”, disse Nick Fish, do grupo American Atheists.

Albuquerque não foi a única cidade a abrigar a mensagem polêmica, pois também foram exibidas duas delas na área de Dallas-Fort Worth. Além disso, as mensagens dos ateístas nos outdoors também incluem Kris Kringle e a frase: “Just like Santa Claus, the Atheists are coming to town!” (Assim como Papai Noel, os ateístas estão chegando à cidade!, em tradução livre) foram exibidos em Oklahoma City, antes da convença nacional da organização na primavera de 2018.

Segundo um estudo recentemente realizado pela FiveThirtyEight, 26% da população americana tendem a não acreditar em Deus.